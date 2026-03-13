كرة يد - الأهلي ينتصر على الزمالك في دوري المحترفين ويبتعد في الصدارة

الجمعة، 13 مارس 2026 - 22:46

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

انتصر الأهلي في قمة دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 26-23 في الجولة السابعة من المرحلة النهائية لموسم 2025-26.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وبدأ الأهلي اللقاء بقوة وتقدم بنتيجة 4-0، وسجل الزمالك أول أهدافه في الدقيقة 8.

وقلص الزمالك الفارق ليصل لـ 10-7 قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وانتهت أول 30 دقيقة من المباراة بنتيجة 11-8 لصالح الأهلي.

في الشوط الثاني واصل الأهلي تقدمه ووسع الفارق لـ 5 أهداف.

واستطاع الأهلي حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 26-22.

وبهذا الفوز يتصدر الأهلي الترتيب برصيد 27 نقطة وخلفه الزمالك برصيد 23.5 نقطة.

ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.

