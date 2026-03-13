فابريجاس: مانشستر سيتي لا يبني اللعب دائما من الخلف

تحدث سيسك فابريجاس المدير الفني لكومو عن بعض الأمور الفنية قبل مباراة فريقه أمام روما.

ويستعد كومو لمواجهة منافسه روما يوم الأحد المقبل في الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "هل تعتقد أن مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا يبني اللعب دائما من الخلف؟ لا يفعلون ذلك، أحيانا يضغط عليك المنافس، وأحيانا لا تمتلك لاعبا مثل سيرجيو بوسكيتس أو جيرارد بيكيه".

وأضاف "التأهل لدوري أبطال أوروبا؟ إذا وصلنا سيكون أمرا رائعا، وإذا لم نتمكن فسنواصل البناء، سأغضب إذا تحدث لاعبي فريقي الآن عن دوري أبطال أوروبا، ليس بسبب الموضوع نفسه، بل لأن الوقت غير مناسب".

وأتم "سنلعب بطريقتنا كما فعلنا عندما انتصرنا على يوفنتوس ونابولي، وبعدها سنرى النتيجة".

ويحتل كومو المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، وهو المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويتساوى روما مع كومو لكن يحتل المركز الخامس بفارق الأهداف.