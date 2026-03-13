الاتحاد السكندري يعلن انتهاء أزمة إيقاف القيد

أعلن نادي الاتحاد السكندري انتهاء أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها مؤخرا.

وعوقب زعيم الثغر بالإيقاف عن قيد الصفقات الجديدة من فيفا الأسبوع الماضي بسبب المستحقات المتأخرة لإيفواري كرامو كوامي لاعب الفريق السابق.

وأوضح النادي أن الملف تم إغلاقه بالكامل بعد سداد المستحقات واستكمال إجراءات التحويل.

وفى ذات السياق، أشار مجلس الإدارة إلى أنه تم فتح تحقيق داخلي شامل للوقوف على ملابسات ما حدث، وانتهى التحقيق إلى ثبوت عدم مسئولية إدارة شؤون اللاعبين بالنادي بشكل كامل عن هذا الأمر.

وسبق أن أوضح محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري لـ FilGoal.com: "إيقاف قيد الاتحاد بسبب خطأ إداري بين قطاع شؤون اللاعبين والإدارة المالية في تحويل مبلغ 5 آلاف دولار للاعب الإيفواري كرامو كوامي".

وأضاف "سيتم تحويل المبلغ للاعب وحل الأزمة ومعاقبة المخطئ".

وانضم كوامي لصفوف في فبراير 2025 ورحل بنهاية الموسم الماضي.

وخلال مشواره مع زعيم الثغر شارك في مباراتين لمدة 63 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع.