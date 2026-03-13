مؤتمر روسينيور: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وأثق في حارسي فريقي

الجمعة، 13 مارس 2026 - 21:44

كتب : FilGoal

ليام روسينيور مدرب تشيلسي

شدد ليام روسينيور مدرب فريق تشيلسي أن الأخطاء واردة في كرة القدم والحياة العامة وأنه يثق في حارسي الفريق.

ويستعد تشيلسي لمواجهة نيوكاسل في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي يوم السبت في تمام السابعة والنصف مساء.

وقال روسينيور في المؤتمر الصحفي: "الجميع يرتكب أخطاء، في الحياة وفي كرة القدم، المهم هو كيف تتعافى منها، لدي ثقة كاملة في حارسي المرمى اللذين أمتلكهما".

أخبار متعلقة:
رييس جيمس يوقع عقدا جديدا مع تشيلسي حتى 2032 تقرير: تشيلسي يمدد عقد رييس جيمس حتى 2032 كفاراتسخيليا: أظهرنا أمام تشيلسي أن باريس سان جيرمان قادر على فعل أي شيء باريس سان جيرمان يقسو على تشيلسي بخماسية ويضع قدما في ربع نهائي أبطال أوروبا

وواصل "إستيفاو ما زال بعيدا قليلا عن العودة، وسيتم تقييم حالته مرة أخرى قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان، وجيمي جيتنز عاد للمشاركة مع الفريق، بعد إصابته في العضلة الخلفية".

وعن العقد الجديد لـ ريس جيمس ظهير تشيلسي قال: "لا أستطيع التوقف عن إخراج الابتسامة، لأننا ضمنا بقاء أفضل لاعب في العالم في مركزه، كانت لديه العديد من الفرص لمغادرة هذا النادي".

وعن لقطة بيدرو نيتو وجامع الكرات في مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا قال: "شاهدت اللقطة مرة أخرى، وهي لا تبدو جيدة، أتفهم وجهة نظره لأنه أراد استعادة الكرة بسرعة، لقد أراد الاعتذار فورا، الأمر يتعلق بالتعلم من تلك الأخطاء والتأكد من عدم حدوثها مرة أخرى".

وأتم "أنا لا أعطي الأولوية لأي بطولة، المباراة القادمة التي نلعبها نريد الفوز بها، ما زالت لدينا فرصة كبيرة إذا سجلنا الهدف الأول مبكرا ليلة الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان".

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، بينما يقع نيوكاسل في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة وبفارق نقطة عن سندرلاند صاحب المركز الحادي عشر.

تشيلسي نيوكاسل الدوري الإنجليزي ليام روسينيور
نرشح لكم
فابريجاس: مانشستر سيتي لا يبني اللعب دائما من الخلف مؤتمر كاريك: ماونت جاهز للعودة.. والهزيمة دائما لها شعور مختلف تقرير: أرسنال يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد رايس وتيمبر مؤتمر أربيلوا: كورتوا أفضل حارس في تاريخ ريال مدريد.. والتعثر قادم لا محالة ليفاندوفسكي: انتقالي لبرشلونة أصعب قرار في مسيرتي مؤتمر سلوت: مازلنا ننافس على بطولتين.. وأحتاج أكثر من 11 لاعبا في المباريات الثلاث القادمة تقرير: تشيلسي يمدد عقد رييس جيمس حتى 2032 أولمبياكوس يعلن تجديد عقد أيوب الكعبي
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي ينتصر على الزمالك في دوري المحترفين ويبتعد في الصدارة 6 دقيقة | كرة يد
فابريجاس: مانشستر سيتي لا يبني اللعب دائما من الخلف 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
طريق الأهلي - صنداونز يقسو على استاد مالي بثلاثية ويقترب من نصف النهائي 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد السكندري يعلن انتهاء أزمة إيقاف القيد ساعة | الدوري المصري
مؤتمر روسينيور: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وأثق في حارسي فريقي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كاريك: ماونت جاهز للعودة.. والهزيمة دائما لها شعور مختلف ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: أرسنال يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد رايس وتيمبر ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت دوري المحترفين لكرة اليد - الأهلي (26)-(22) الزمالك.. الأهلي يتفوق ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/525157/مؤتمر-روسينيور-الأخطاء-جزء-من-كرة-القدم-وأثق-في-حارسي-فريقي