مؤتمر روسينيور: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وأثق في حارسي فريقي

شدد ليام روسينيور مدرب فريق تشيلسي أن الأخطاء واردة في كرة القدم والحياة العامة وأنه يثق في حارسي الفريق.

ويستعد تشيلسي لمواجهة نيوكاسل في إطار الجولة 30 من الدوري الإنجليزي يوم السبت في تمام السابعة والنصف مساء.

وقال روسينيور في المؤتمر الصحفي: "الجميع يرتكب أخطاء، في الحياة وفي كرة القدم، المهم هو كيف تتعافى منها، لدي ثقة كاملة في حارسي المرمى اللذين أمتلكهما".

وواصل "إستيفاو ما زال بعيدا قليلا عن العودة، وسيتم تقييم حالته مرة أخرى قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان، وجيمي جيتنز عاد للمشاركة مع الفريق، بعد إصابته في العضلة الخلفية".

وعن العقد الجديد لـ ريس جيمس ظهير تشيلسي قال: "لا أستطيع التوقف عن إخراج الابتسامة، لأننا ضمنا بقاء أفضل لاعب في العالم في مركزه، كانت لديه العديد من الفرص لمغادرة هذا النادي".

وعن لقطة بيدرو نيتو وجامع الكرات في مباراة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا قال: "شاهدت اللقطة مرة أخرى، وهي لا تبدو جيدة، أتفهم وجهة نظره لأنه أراد استعادة الكرة بسرعة، لقد أراد الاعتذار فورا، الأمر يتعلق بالتعلم من تلك الأخطاء والتأكد من عدم حدوثها مرة أخرى".

وأتم "أنا لا أعطي الأولوية لأي بطولة، المباراة القادمة التي نلعبها نريد الفوز بها، ما زالت لدينا فرصة كبيرة إذا سجلنا الهدف الأول مبكرا ليلة الثلاثاء ضد باريس سان جيرمان".

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة وبفارق 3 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، بينما يقع نيوكاسل في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة وبفارق نقطة عن سندرلاند صاحب المركز الحادي عشر.