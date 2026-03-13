بث مباشر دوري المحترفين لكرة اليد - الأهلي (25)-(19) الزمالك.. الفارق 6 أهداف
الجمعة، 13 مارس 2026 - 20:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة السابعة من من المرحلة النهائية لدوري المحترفين موسم 2025-26.
ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 24 نقطة وخلفه الزمالك برصيد 22.5 نقطة.
وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.
تذاع المباراة على قناة أون سبورت 2.
شاهد اللقاء من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
--
ق 57: 26-19 للأهلي
ق 48: الأهلي يتفوق 20-16
ق 37: 15-10 للأهلي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول 11-8 لصالح الأهلي
ق 26: 10-7 للأهلي
ق 15: 8-3 للأهلي
ق 12: 6-3 للأهلي
ق 8: 4-1 الزمالك يسجل أول أهدافه
ق 7: الأهلي 4-0 الزمالك
ق 3: تقدم الأهلي 3-0
ق 1: الأهلي يتقدم بالهدف الأول بعد 35 ثانية
بداية اللقاء
