بث مباشر دوري المحترفين لكرة اليد - الأهلي (25)-(19) الزمالك.. الفارق 6 أهداف

الجمعة، 13 مارس 2026 - 20:59

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - كرة يد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في الجولة السابعة من من المرحلة النهائية لدوري المحترفين موسم 2025-26.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 24 نقطة وخلفه الزمالك برصيد 22.5 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

تذاع المباراة على قناة أون سبورت 2.

ق 57: 26-19 للأهلي

ق 48: الأهلي يتفوق 20-16

ق 37: 15-10 للأهلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول 11-8 لصالح الأهلي

ق 26: 10-7 للأهلي

ق 15: 8-3 للأهلي

ق 12: 6-3 للأهلي

ق 8: 4-1 الزمالك يسجل أول أهدافه

ق 7: الأهلي 4-0 الزمالك

ق 3: تقدم الأهلي 3-0

ق 1: الأهلي يتقدم بالهدف الأول بعد 35 ثانية

بداية اللقاء

الأهلي كرة يد الزمالك كرة يد كرة يد دوري المحترفين لكرة اليد
