مؤتمر كاريك: ماونت جاهز للعودة.. والهزيمة دائما لها شعور مختلف

الجمعة، 13 مارس 2026 - 21:23

كتب : FilGoal

مايكل كاريك

كشف مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد أن ماسون ماونت لاعب الفريق قد يشارك أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بعد عودته من الإصابة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الأحد المقبل في الرابعة عصرا.

وقال مايكل كاريك في المؤتمر الصحفي: "ماسون ماونت عاد إلى التدريبات، وقد يكون متاحا يوم الأحد، لكنه ليس جاهزا بنسبة 100% لأنه تدرب لفترة قصيرة فقط، لا يوجد لاعبون آخرون سيعودون من الإصابة في الوقت الحالي".

كاريك: لسنا سعداء بالنتيجة.. ونيوكاسل استحق الفوز موندو ديبورتيفو: كاريك يفكر في بديل راشفورد مع مانشستر يونايتد كاريك يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد مزراوي: كاريك يعرف كيف تسير الأمور في مانشستر

وواصل "هاري ماجواير أعاد نفسه إلى حسابات منتخب إنجلترا، إن كان قد خرج منها من الأساس، وجادون سانشو لاعب أستون فيلا يمتلك الموهبة، ويحسب له أنه يصنع تأثيرا مع الفريق".

وأردف "كانت الخسارة أمام نيوكاسل مخيبة للآمال، لكنها كانت أول هزيمة لنا تحت قيادتي، قمنا بتحليلها وتعلمنا منها، وتدرب الفريق بشكل ممتاز هذا الأسبوع، واللاعبون متحمسون للعودة".

وعن جي جي جابرييل "هو صغير جدا ليكون ضمن قائمة المباراة الآن، لكنه موهبة كبيرة ويقدم أداء جيدا جدا".

وأوضح "أستون فيلا دائما اختبار صعب، أول هزيمة يكون لها شعور مختلف، لكنها كانت ستحدث في وقت ما، كان أسبوعا جيدا لنا من نواح عديدة، ووضعنا أنفسنا في موقف ما زال لدينا فيه الكثير لنلعب من أجله".

وأتم "من الرائع أن أرى مورجان روجرز لاعب أستون فيلا يقدم هذا المستوى الجيد، بصراحة لم أكن متأكدا كيف ستسير الأمور عندما انضم إلى ميدلزبره في 2023 بعد إعارته إلى بلاكبول".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يقع أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.

فابريجاس: مانشستر سيتي لا يبني اللعب دائما من الخلف مؤتمر روسينيور: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وأثق في حارسي فريقي تقرير: أرسنال يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد رايس وتيمبر مؤتمر أربيلوا: كورتوا أفضل حارس في تاريخ ريال مدريد.. والتعثر قادم لا محالة ليفاندوفسكي: انتقالي لبرشلونة أصعب قرار في مسيرتي مؤتمر سلوت: مازلنا ننافس على بطولتين.. وأحتاج أكثر من 11 لاعبا في المباريات الثلاث القادمة تقرير: تشيلسي يمدد عقد رييس جيمس حتى 2032 أولمبياكوس يعلن تجديد عقد أيوب الكعبي
كرة يد - الأهلي ينتصر على الزمالك في دوري المحترفين ويبتعد في الصدارة 5 دقيقة | كرة يد
فابريجاس: مانشستر سيتي لا يبني اللعب دائما من الخلف 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
طريق الأهلي - صنداونز يقسو على استاد مالي بثلاثية ويقترب من نصف النهائي 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد السكندري يعلن انتهاء أزمة إيقاف القيد ساعة | الدوري المصري
مؤتمر روسينيور: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وأثق في حارسي فريقي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كاريك: ماونت جاهز للعودة.. والهزيمة دائما لها شعور مختلف ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: أرسنال يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد رايس وتيمبر ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت دوري المحترفين لكرة اليد - الأهلي (26)-(22) الزمالك.. الأهلي يتفوق ساعة | كرة يد
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
