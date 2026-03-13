مؤتمر كاريك: ماونت جاهز للعودة.. والهزيمة دائما لها شعور مختلف

كشف مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد أن ماسون ماونت لاعب الفريق قد يشارك أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي بعد عودته من الإصابة.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الأحد المقبل في الرابعة عصرا.

وقال مايكل كاريك في المؤتمر الصحفي: "ماسون ماونت عاد إلى التدريبات، وقد يكون متاحا يوم الأحد، لكنه ليس جاهزا بنسبة 100% لأنه تدرب لفترة قصيرة فقط، لا يوجد لاعبون آخرون سيعودون من الإصابة في الوقت الحالي".

وواصل "هاري ماجواير أعاد نفسه إلى حسابات منتخب إنجلترا، إن كان قد خرج منها من الأساس، وجادون سانشو لاعب أستون فيلا يمتلك الموهبة، ويحسب له أنه يصنع تأثيرا مع الفريق".

وأردف "كانت الخسارة أمام نيوكاسل مخيبة للآمال، لكنها كانت أول هزيمة لنا تحت قيادتي، قمنا بتحليلها وتعلمنا منها، وتدرب الفريق بشكل ممتاز هذا الأسبوع، واللاعبون متحمسون للعودة".

وعن جي جي جابرييل "هو صغير جدا ليكون ضمن قائمة المباراة الآن، لكنه موهبة كبيرة ويقدم أداء جيدا جدا".

وأوضح "أستون فيلا دائما اختبار صعب، أول هزيمة يكون لها شعور مختلف، لكنها كانت ستحدث في وقت ما، كان أسبوعا جيدا لنا من نواح عديدة، ووضعنا أنفسنا في موقف ما زال لدينا فيه الكثير لنلعب من أجله".

وأتم "من الرائع أن أرى مورجان روجرز لاعب أستون فيلا يقدم هذا المستوى الجيد، بصراحة لم أكن متأكدا كيف ستسير الأمور عندما انضم إلى ميدلزبره في 2023 بعد إعارته إلى بلاكبول".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة وبفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يقع أستون فيلا في المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث.