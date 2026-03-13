محمود حمادة: جاهزون لمواجهة شباب بلوزداد.. وجماهير المصري تمنحنا الدوافع

شدد محمود حمادة لاعب المصري على جاهزية فريقه لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويستعد المصري لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب الدور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية غدا السبت على استاد السويس الجديد في تمام العاشرة مساء.

وقال محمود حمادة في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "جاهزون لمواجهة شباب بلوزداد، ودرسنا مع الجهاز الفني مفاتيح لعب المنافس جيدا".

وأضاف "ندرك جميعا أهمية المباراة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية نعبر من خلالها للدور التالي. جماهير المصري تعطينا دافعية كبيرة لتحقيق الفوز".

وتأهل المصري كوصيف للمجموعة الرابعة في الكونفدرالية الإفريقية خلف الزمالك بـ10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

وسيواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد، الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور نصف النهائي لـ الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره أوتوهو الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت على ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل.