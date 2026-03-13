مؤتمر أربيلوا: كورتوا أفضل حارس في تاريخ ريال مدريد.. والتعثر قادم لا محالة

أقر ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن تيبو كورتوا حارس مرمى فريقه هو أفضل حارس في تاريخ الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إلتشي في الجولة 28 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو غدا السبت في تمام العاشرة مساء.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي لمباراة إلتشي: "لقد لعبت مع بعض من أفضل حراس المرمى في العالم، وبعضهم اعتبر من الأفضل في التاريخ، لكن ما رأيته من كورتوا لم أره من أي حارس آخر، أنا متأكد أننا أمام أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد".

وواصل "نتعامل مع المباراة بعقلية أننا نلعب على لقب الدوري، إنها مباراة في غاية الأهمية على أرضنا ونريد أجواء مشابهة جدا لما حدث يوم الأربعاء، الخصم يلعب بشكل جيد جدا، أفضل مما تعكسه نقاطه في الجدول".

وأكمل "في مباراة الدور الأول سبب لنا الكثير من المشاكل، ونحن مستعدون لبذل مجهود إضافي، مع إدراك صعوبة المنافس، كل ما نفكر فيه هو الفوز على إلتشي".

وأردف "يجب على اللاعبين أن يغادروا كل مباراة وهم مرهقون تماما، ثم يتعافون ويبدأون التفكير في المباراة التالية، كل ثلاثة أيام عليهم تقديم أفضل ما لديهم والاستعداد للركض والقتال كما فعلوا الأربعاء الماضي".

وعن جاهزية مبابي قال: "ليست لحظة صعبة بالنسبة له، فهو يتحسن يوما بعد يوم، ويتطور وفق الخطة التي وضعناها، عندما قررنا إيقافه وإجراء الفحوصات له، حالته جيدة جدًا، لن يكون حاضرا غدا، لكننا نثق أنه سيكون جاهزا للسفر إلى مانشستر".

وكشف "على هؤلاء اللاعبين الشباب الاستمرار في العمل بتواضع، هناك تركيز إعلامي كبير عليهم الآن، لكن عليهم مواصلة العمل، والدقائق يجب أن يحصلوا عليها بجهدهم في الملعب، لا يجب أن يفقدوا العقلية والعمل اللذين أوصلاهم إلى هنا، تياجو بيتارش يقدم مستوى جيدا وسيبقى معنا، وربما ترون غدا لاعبا شابا آخر".

وعن الفوز على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا قال: "لا شيء من ذلك يغرني، أول تعثر قادم، وأتمنى ألا يحدث أبدا، سيجعل الجميع يراقبني بعدسة مكبرة، هذا أمر طبيعي، وليس بسببي بل بسبب الجلوس على هذا المقعد".

واستمر "يجب أن تجعل مستوى الطموح والدافع مثل ما كان في المباراة الماضية، يحدث هذا مع كل الفرق، حتى إلتشي سيأتي إلى برنابيو بدافع أكبر، لهذا السبب من الصعب أن تكون لاعبا في ريال مدريد".

وأتم "يجب أن تنزل إلى الملعب وتقدم أقصى ما لديك، هكذا سندخل مباراة الغد، ونحن ندرك ذلك جيدا، لا توجد شكوك ولا أعذار لعدم تقديم مباراة كبيرة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف برشلونة المتصدر بـ63 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة.