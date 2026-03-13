الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وشباب بلوزداد

الجمعة، 13 مارس 2026 - 20:04

كتب : FilGoal

المصري ضد شباب بلوزداد

عقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمواجهة المصري ضد شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد المصري لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب الدور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية غدا السبت على استاد السويس الجديد في تمام العاشرة مساء.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء المصري الزي المكون من الطاقم الأبيض بينما يرتدي حارس المرمي طاقما من اللون اللبني.

فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.

وتأهل المصري كوصيف للمجموعة الرابعة في الكونفدرالية الإفريقية خلف الزمالك، برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر.

وسيواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد، الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور نصف النهائي لـ الكونفدرالية الإفريقية.

