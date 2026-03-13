الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وشباب بلوزداد
الجمعة، 13 مارس 2026 - 20:04
كتب : FilGoal
عقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمواجهة المصري ضد شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويستعد المصري لمواجهة شباب بلوزداد في ذهاب الدور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية غدا السبت على استاد السويس الجديد في تمام العاشرة مساء.
وأسفر الاجتماع عن ارتداء المصري الزي المكون من الطاقم الأبيض بينما يرتدي حارس المرمي طاقما من اللون اللبني.
فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.
وتأهل المصري كوصيف للمجموعة الرابعة في الكونفدرالية الإفريقية خلف الزمالك، برصيد 10 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر.
وسيواجه المتأهل من مباراة المصري وشباب بلوزداد، الفائز من الزمالك وأوتوهو في الدور نصف النهائي لـ الكونفدرالية الإفريقية.
إيقاف الكوكي وتغريم الزمالك.. الكشف عن عقوبات الجولة 15 المؤجلة من الدوري مدرب المصري: تأثرنا بضغط المباريات.. ونسعى لتحقيق الكونفدرالية مران الزمالك - جلسة معتمد جمال.. وتخفيف الحمل البدني تحضيرا لـ أوتوهو الكونغولي المساكني وساس جاهزان لمواجهة الأهلي.. وبوميل يحسم مصيرهما مؤتمر جابر: 3 صعوبات تواجهنا أمام أوتوهو.. وملتزمون بتعليمات المدرب مؤتمر معتمد جمال: حضرنا إلى الكونغو بعقلية الفوز.. ومعتادون على اللعب تحت ضغوط الكونفدرالية - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة أوتوهو والزمالك بعد رحلة 7 ساعات.. بعثة الزمالك تصل الكونغو لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية