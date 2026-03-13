ماني يضع جيسوس في مأزق قبل مباراة النصر والخليج
الجمعة، 13 مارس 2026 - 16:41
كتب : FilGoal
بات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي في مأزق حقيقي قبل خوض مواجهة الخليج المرتقبة.
ويلعب النصر أمام الخليج مساء السبت ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ماني بات مهددا بالغياب عن مباراة النصر أمام الخليج بسبب آلام في مفصل القدم.
وأوضحت الصحيفة السعودية، أن جيسوس قرر الاعتماد على عبد الرحمن غريب في حال تأكد غياب ساديو ماني.
ووضع غياب ماني، المدرب البرتغالي في مأزق، في ظل غياب كريستيانو رونالدو هداف الفريق عن المبراة ذاتها بسبب الإصابة.
ويسعى النصر لتجاوز عقبة الخليج في ظل الصراع الشرس على صدارة ترتيب الدوري السعودي.
ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، و3 نقاط عن الهلال.
مواعيد مباريات اليوم.. بيراميدز في أبطال إفريقيا وكأس مصر.. وقمة اليد بمشاركة نبيل عماد.. ضمك يقلب الطاولة على النجمة في الدوري السعودي نبيل عماد يقود تشكيل النجمة أمام ضمك بالدوري السعودي الهلال يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية ناجحة تبرئة إيفان توني من تهمة الاحتفال البذيء مدير روما: لانس لم يطلب ضم سعود عبد الحميد بشكل نهائي الرياضية: مراعاة الأفضلية وتخفيف الضغط.. مقترحات الأندية السعودية لدوري الموسم المقبل تقرير يكشف موعد عودة رونالدو للمشاركة في المباريات مع النصر