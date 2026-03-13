ماني يضع جيسوس في مأزق قبل مباراة النصر والخليج

بات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي في مأزق حقيقي قبل خوض مواجهة الخليج المرتقبة.

ويلعب النصر أمام الخليج مساء السبت ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ماني بات مهددا بالغياب عن مباراة النصر أمام الخليج بسبب آلام في مفصل القدم.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن جيسوس قرر الاعتماد على عبد الرحمن غريب في حال تأكد غياب ساديو ماني.

ووضع غياب ماني، المدرب البرتغالي في مأزق، في ظل غياب كريستيانو رونالدو هداف الفريق عن المبراة ذاتها بسبب الإصابة.

ويسعى النصر لتجاوز عقبة الخليج في ظل الصراع الشرس على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، و3 نقاط عن الهلال.