ماني يضع جيسوس في مأزق قبل مباراة النصر والخليج

الجمعة، 13 مارس 2026 - 16:41

كتب : FilGoal

بات المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي النصر السعودي في مأزق حقيقي قبل خوض مواجهة الخليج المرتقبة.

ويلعب النصر أمام الخليج مساء السبت ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن ماني بات مهددا بالغياب عن مباراة النصر أمام الخليج بسبب آلام في مفصل القدم.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن جيسوس قرر الاعتماد على عبد الرحمن غريب في حال تأكد غياب ساديو ماني.

ووضع غياب ماني، المدرب البرتغالي في مأزق، في ظل غياب كريستيانو رونالدو هداف الفريق عن المبراة ذاتها بسبب الإصابة.

ويسعى النصر لتجاوز عقبة الخليج في ظل الصراع الشرس على صدارة ترتيب الدوري السعودي.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، و3 نقاط عن الهلال.

الدوري السعودي ماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/525145/ماني-يضع-جيسوس-في-مأزق-قبل-مباراة-النصر-والخليج