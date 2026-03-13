ليفاندوفسكي: انتقالي لبرشلونة أصعب قرار في مسيرتي

وصف روبرت ليفاندوفسكي قرار انتقاله من بايرن ميونيخ إلى برشلونة بالقرار الأصعب في مسيرته.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من بايرن ميونيخ بعد سنوات من النجاح.

وقال ليفاندوفسكي عبر بودكاست: "الانضمام لبرشلونة كان أحد أصعب القرارات في مسيرتي،مع بايرن ميونيخ فزت بكل شيء، لكنني علمت في تلك اللحظة أن الوقت قد حان للعب في برشلونة، رغم أنه كان يعاني، ليس ماليا فقط، بل حتى كناد".

وأضاف "حينما لعبنا أمام برشلونة في الموسم الذي سبق انضمامي إليهم،كنت أرى أنه ليس نفس النادي الذي كان عليه سابقا. أدركت أنني أملك الفرصة للانضمام إليهم ومساعدتهم للعودة كما كانوا ناديا عظيما".

وتابع "أعلم أن الناس تتحدث عن سني، وصراحة لا أهتم بذلك. الناس يلجؤون للتفسير الأسهل وينسبون أي مشاكل لعامل السن، لكن هذا غير صحيح".

وأتم "أرقامي وإحصائياتي في التدريبات مثلًا أو بعد المباريات، ترى أنني لازلت في مستوى عال. أنا المهاجم الأكثر ضغطًا على المدافعين في الفريق وفي الدوري ككل، في وقت يقولون إنني لم أعد قادرا على فعل ذلك".

ويخوض ليفاندوفسكي موسمه الـ22 في مسيرته، وسجل أكثر من 700 هدف مع ناديه ومنتخب بلاده.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم الكشف عن تجديد عقده بعد أو وجهته المقبل.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو العاشرة مساء السبت، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد.