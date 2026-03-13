ليفاندوفسكي: انتقالي لبرشلونة أصعب قرار في مسيرتي

الجمعة، 13 مارس 2026 - 15:56

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

وصف روبرت ليفاندوفسكي قرار انتقاله من بايرن ميونيخ إلى برشلونة بالقرار الأصعب في مسيرته.

وانضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من بايرن ميونيخ بعد سنوات من النجاح.

وقال ليفاندوفسكي عبر بودكاست: "الانضمام لبرشلونة كان أحد أصعب القرارات في مسيرتي،مع بايرن ميونيخ فزت بكل شيء، لكنني علمت في تلك اللحظة أن الوقت قد حان للعب في برشلونة، رغم أنه كان يعاني، ليس ماليا فقط، بل حتى كناد".

أخبار متعلقة:
لابورتا: فونت يعمل على تدمير هيكلة برشلونة وهو الشخص الوحيد الذي يكذب لامين يامال يغيب عن تدريبات برشلونة وشكوك حول مشاركته أمام إشبيلية ردا على وعود فونت.. وكيلة هالاند: لا تواصل مع برشلونة أو أي مرشح لرئاسته الثانية على التوالي.. حمزة عبد الكريم في قائمة شباب برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا

وأضاف "حينما لعبنا أمام برشلونة في الموسم الذي سبق انضمامي إليهم،كنت أرى أنه ليس نفس النادي الذي كان عليه سابقا. أدركت أنني أملك الفرصة للانضمام إليهم ومساعدتهم للعودة كما كانوا ناديا عظيما".

وتابع "أعلم أن الناس تتحدث عن سني، وصراحة لا أهتم بذلك. الناس يلجؤون للتفسير الأسهل وينسبون أي مشاكل لعامل السن، لكن هذا غير صحيح".

وأتم "أرقامي وإحصائياتي في التدريبات مثلًا أو بعد المباريات، ترى أنني لازلت في مستوى عال. أنا المهاجم الأكثر ضغطًا على المدافعين في الفريق وفي الدوري ككل، في وقت يقولون إنني لم أعد قادرا على فعل ذلك".

ويخوض ليفاندوفسكي موسمه الـ22 في مسيرته، وسجل أكثر من 700 هدف مع ناديه ومنتخب بلاده.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم الكشف عن تجديد عقده بعد أو وجهته المقبل.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو العاشرة مساء السبت، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة وبفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد.

برشلونة ليفاندوفسكي
نرشح لكم
مؤتمر سلوت: مازلنا ننافس على بطولتين.. وأحتاج أكثر من 11 لاعبا في المباريات الثلاث القادمة تقرير: تشيلسي يمدد عقد رييس جيمس حتى 2032 أولمبياكوس يعلن تجديد عقد أيوب الكعبي مواعيد مباريات اليوم.. بيراميدز في أبطال إفريقيا وكأس مصر.. وقمة اليد لابورتا: فونت يعمل على تدمير هيكلة برشلونة وهو الشخص الوحيد الذي يكذب الدوري الأوروبي – تعادل إيطالي وفوز أستون فيلا.. وإندريك يواصل تألقه مع ليون دوري المؤتمر – ياسر يشارك في التعادل ضد ماينز.. ودفاع لارنكا يواصل صموده إيكيتيكي: لدي القدرة لأكون أفضل مهاجم في العالم
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: سأجري تعديلات على التشكيل.. ومتلهفون للفوز مثل وست هام 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ليفاندوفسكي: انتقالي لبرشلونة أصعب قرار في مسيرتي 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
رييس جيمس يوقع عقدا جديدا مع تشيلسي حتى 2032 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: الوداد في مفاوضات متقدمة مع عموتة بعد اعتذار السكتيوي ساعة | الكرة الإفريقية
الـ 12 في مسيرته.. جوارديولا مدرب شهر فبراير في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
الغاني الثالث.. سيمينيو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد مواجهة مانشستر سيتي وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر سلوت: مازلنا ننافس على بطولتين.. وأحتاج أكثر من 11 لاعبا في المباريات الثلاث القادمة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/525143/ليفاندوفسكي-انتقالي-لبرشلونة-أصعب-قرار-في-مسيرتي