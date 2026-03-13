تقرير: صراع بين المغرب وإسبانيا على موهبة ريال مدريد

يحاول المنتخب المغربي، إقناع تياجو بيتارش لاعب وسط ريال مدريد، للعب باسم أسود أطلس.

ونجح المنتخب المغربي في إقناع براهيم دياز في اللعب بقميص المغرب، فيما اختار لامين يامال اللعب باسم إسبانيا.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن أصول اللاعب تعود للمغرب من خلال جده المولود في مدينة الحسمية المغربية.

وشارك بيتارش أساسيا أمام مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما شارك أساسيا في مباراتي خيتافي وسيلتا فيجو في الأسبوعين الـ26 ، و27 من الدوري الإسباني.

وبحسب موندو ديبورتيفو فإن اللاعب سيتم استدعائه لقائمة منتخب إسبانيا تحت 21 سنة

اللاعب سيتم استدعائه لقائمة منتخب إسبانيا تحت 21 سنة، واللاعب وعائلته يفضلان اللعب باسم إسبانيا

ولعب النجم الشاب بقميص منتخب إسبانيا للشباب 7 مباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم جهود المغرب، إلا أن اللاعب وعائلته يفضلون اللعب باسم إسبانيا.

وسبق أن اختار إبراهيما دياز المولود في إسبانيا، تمثيل منتخب المغرب الأول.

وشارك إبراهيما دياز بقميص المغرب في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة والتي خسرها المغرب في المباراة النهائية أمام السنغال.

