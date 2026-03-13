كرة يد - مي جمعة تنضم إلى بطل ألمانيا

الجمعة، 13 مارس 2026 - 11:31

كتب : FilGoal

مي جمعة - حارس مرمى منتخب سيدات مصر كرة يد

أعلن نادي ثورينجر إتش سي الألماني ضم مي جمعة حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد للسيدات.

وتلعب جمعة مع نادي كوزالين البولندي.

وحصدت مي جمعة جائزة أفضل لاعبة في مباراة سيدات مصر أمام الكونغو الديمقراطية بربع نهائي كرة اليد.

وقادت مي جمعة منتخب السيدات لليد، للتأهل لبطولة العالم لليد للمرة الأولى في التاريخ.

وقال هربرت مولر مدرب ثورينجر عبر صحيفة بيلد الألمانية: "وجدنا في مي جمعة ما نحتاجه تماما، أداؤها المميز في الدوري البولندي وتحقيقها أكبر عدد من التصديات كان بمثابة اللمسة الأخيرة.

وقالت مي جمعة في تصريحات عقب انضمامها للنادي الألماني "أتطلع للانضمام إلى هذا النادي وبدء هذه المرحلة الجديدة في مسيرتي."

وأكملت في تصريحات عبر صحيفة بيلد "إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذا الفريق، وأنا على أتم الاستعداد لبذل قصارى جهدي من أجل شعار النادي وزميلاتي في الفريق والجماهير. لا أطيق الانتظار لبدء العمل، والعمل بجد كل يوم، وتحقيق إنجازات عظيمة معًا. فلنجعل الموسم القادم مميزًا."

ويعد نادي ثورينجر هو صاحب المركز الرابع في الدوري الألماني، وبطل الدوري الأوروبي موسم 2025، والمتوج بلقب الدوري الألماني 7 مرات.

منتخب سيدات اليد مي جمعة ثورينجر إتش سي الألماني
