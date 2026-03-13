بعد رحلة 7 ساعات.. بعثة الزمالك تصل الكونغو لمواجهة أوتوهو في الكونفدرالية

الجمعة، 13 مارس 2026 - 10:48

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك

وصلت بعثة الزمالك إلى الكونغو برازفيل صباح اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة أوتوهو.

ويحل الزمالك ضيفا على أتوهو الكونغولي الثالثة عصر يوم السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتقام المباراة على استاد الفونيس ماسامبا في الكونغو.

واستغرقت رحلة الطيران من القاهرة إلى الكونغو 7 ساعات.

واستقبلت إيمان ياقوت سفيرة مصر بدولة الكونغو برازفيل، وابتسام نجيب قنصل مصر، بعثة الزمالك فور الوصول للمطار.

وجاءت قائمة الزمالك المسافرة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايك- أحمد فتوح

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - جوان بيزيرا - أحمد شريف - شيكو بانزا

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ.

الزمالك الكونفدرالية
