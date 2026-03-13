الدوري الأوروبي – تعادل إيطالي وفوز أستون فيلا.. وإندريك يواصل تألقه مع ليون
الجمعة، 13 مارس 2026 - 02:30
كتب : FilGoal
تعادل بولونيا وروما في مواجهة إيطالية خالصة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
وأقيمت مباريات مرحلة الذهاب من دور الـ 16 وشهدت نتائج مثيرة.
وتقدم بولونيا بهدف فديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 50 وبعد 20 دقيقة تعادل ذئاب العاصمة بفضل هدف لورينزو بيليجريني.
بيليغريني يدرك التعادل لروما ⚽️#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/3Terr1oFS7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2026
وعاد أستون فيلا بفوز ثمين من أرض ليل بنتيجة 1-0 بفضل هدف أولي واتكنيز الذي سجله في الدقيقة 61.
رأسية متقنة من واتكينز تمنح أستون فيلا التقدّم#الدوري_الأوروبي#UEL pic.twitter.com/iWNlBuKBvE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 12, 2026
وخطف ميتييلاند انتصارا في الدقائق الأخيرة أمام نوتنجهام فورست في لندن بفضل هدف الكوري الجنوبي تشو جي سونج في الدقيقة 80.
ووصل إندريك للمساهمة التهديفية رقم 10 مع ليون بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 87 للفريق الفرنسي ضد سيلتا فيجو.
الفريق الإسباني فرط في تقدمه بفضل هدف خافيير رويدا في الشوط الأول.
وزاد يورخا إيجيلسياس من متاعب الفريق الإسباني بعد تعرضه للطرد لحصوله على إنذارين في الدقيقة 55 وهو ما استغله الضيف الفرنسي.
Endrick pour arracher le nul en toute fin de match 🔥
Tout se décidera à Lyon dans une semaine 💥#CeltaOL pic.twitter.com/233l0S2D6h— Olympique Lyonnais (@OL) March 12, 2026
وسجل إندريك 6 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات مع ليون منذ انضمامه في يناير الماضي معارا من ريال مدريد.
وانتصر بورتو البرتغالي على شتوتجارت الألماني بنتيجة 2-1 فيما خسر ريال بيتيس من باناثينياكوس اليوناني بهدف دون رد.
وستقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل لحسم هوية المتأهل لدور الـ 8 من ثاني أقوى المسابقات الأوروبية.