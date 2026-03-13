الدوري الأوروبي – تعادل إيطالي وفوز أستون فيلا.. وإندريك يواصل تألقه مع ليون

تعادل بولونيا وروما في مواجهة إيطالية خالصة في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وأقيمت مباريات مرحلة الذهاب من دور الـ 16 وشهدت نتائج مثيرة.

وتقدم بولونيا بهدف فديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 50 وبعد 20 دقيقة تعادل ذئاب العاصمة بفضل هدف لورينزو بيليجريني.

وعاد أستون فيلا بفوز ثمين من أرض ليل بنتيجة 1-0 بفضل هدف أولي واتكنيز الذي سجله في الدقيقة 61.

وخطف ميتييلاند انتصارا في الدقائق الأخيرة أمام نوتنجهام فورست في لندن بفضل هدف الكوري الجنوبي تشو جي سونج في الدقيقة 80.

ووصل إندريك للمساهمة التهديفية رقم 10 مع ليون بعدما سجل هدف التعادل في الدقيقة 87 للفريق الفرنسي ضد سيلتا فيجو.

الفريق الإسباني فرط في تقدمه بفضل هدف خافيير رويدا في الشوط الأول.

وزاد يورخا إيجيلسياس من متاعب الفريق الإسباني بعد تعرضه للطرد لحصوله على إنذارين في الدقيقة 55 وهو ما استغله الضيف الفرنسي.

Endrick pour arracher le nul en toute fin de match 🔥 Tout se décidera à Lyon dans une semaine 💥#CeltaOL pic.twitter.com/233l0S2D6h — Olympique Lyonnais (@OL) March 12, 2026

وسجل إندريك 6 أهداف وصنع 4 في جميع المسابقات مع ليون منذ انضمامه في يناير الماضي معارا من ريال مدريد.

وانتصر بورتو البرتغالي على شتوتجارت الألماني بنتيجة 2-1 فيما خسر ريال بيتيس من باناثينياكوس اليوناني بهدف دون رد.

وستقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل لحسم هوية المتأهل لدور الـ 8 من ثاني أقوى المسابقات الأوروبية.