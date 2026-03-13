إصابة إبراهيم الأسيوطي بقطع جزئي في الرباط الصليبي

الجمعة، 13 مارس 2026 - 02:21

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - إبراهيم الأسيوطي

تعرض إبراهيم الأسيوطي لاعب شباب الأهلي لإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وسبق أن شارك الظهير الشاب مع الأهلي في كأس عاصمة مصر وكأس مصر في مركز الظهير الأيمن.

وكشف اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام": "الحمد لله حتى ترضى، الحمد لله إذا رضيت، الحمد لله بعد الرضا ابتلاءات ربنا نعمة لينا وجميع أقدار الله خير.. قطع جزئي في الرباط الصليبي".

image

الأسيوطي ظهير أيمن مواليد 2005، انضم مطلع الموسم الجاري لفريق شباب الأهلي من أسمنت أسيوط لمدة 4 سنوات.

وكشف FilGoal.com سابقا إن توروب يفكر في استمرار إبراهيم مع الفريق الأول حتى بعد عودة اللاعبين الدوليين وقيده الأسيوطي لقائمة الأهلي الإفريقية بعد ظهوره بمستوى جيد مع الفريق.

وخاض صاحب الـ 21 عاما مع توروب 6 مباريات في كأس عاصمة مصر وكأس مصر دون أن يسجل أو يصنع في 390 دقيقة.

يذكر أن كريم فؤاد تعرض لإصابة بقطع جزئي في رقعة الرباط الصليبي خلال لقاء الفريق ضد المقاولون العرب في الجولة 21 من الدوري المصري.

الأهلي إبراهيم الأسيوطي
