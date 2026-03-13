أولمبياكوس يعلن تجديد عقد أيوب الكعبي
الجمعة، 13 مارس 2026 - 10:53
كتب : FilGoal
أعلن أولمبياكوس اليوناني تجديد عقد لاعبه أيوب الكعبي.
أيوب الكعبي
النادي : أولمبياكوس
ونشر أولمبياكوس عبر حسابه الرسمي عبر منصة إكس "يسعدنا أن نعلن تجديد عقد لاعبنا أيوب الكعبي".
A deal sealed! @AyoubElKaabi’ story continues in red and white! 📸❤️🤍 pic.twitter.com/4gxgwg7KNX— Olympiacos FC (@olympiacosfc) March 12, 2026
وينتهي عقد اللاعب مع أولمبياكوس في صيف 2028.
وخاض أيوب الكعبي مع أولمبياكوس الموسم الحالي 32 مباراة مسجلا 18 هدفا وصنع هدفين.
وارتبط اسم المهاجم المغربي بـ النادي الأهلي من قبل عندما كان يفكر الأهلي في تعزيز صفوفه.
وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "أهم خط في تدعيمات يناير سيكون خط الهجوم، لذلك له الأولوية على أى شىء آخر".
وأكمل "هناك لاعبين مرشحين وهناك مهاجمين لدينا طموح في ضمهم مثل أيوب الكعبي مثلا، نعلم أن الأمر صعب ولكن نريد هذا المستوى من اللاعبين".
وسعى مارسيليا الفرنسي أن يحصل على خدمات اللاعب المغربي لكن انتهى به الأمر بتجديد عقده مع أولمبياكوس.