أولمبياكوس يعلن تجديد عقد أيوب الكعبي

أعلن أولمبياكوس اليوناني تجديد عقد لاعبه أيوب الكعبي.

ونشر أولمبياكوس عبر حسابه الرسمي عبر منصة إكس "يسعدنا أن نعلن تجديد عقد لاعبنا أيوب الكعبي".

وينتهي عقد اللاعب مع أولمبياكوس في صيف 2028.

وخاض أيوب الكعبي مع أولمبياكوس الموسم الحالي 32 مباراة مسجلا 18 هدفا وصنع هدفين.

وارتبط اسم المهاجم المغربي بـ النادي الأهلي من قبل عندما كان يفكر الأهلي في تعزيز صفوفه.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "أهم خط في تدعيمات يناير سيكون خط الهجوم، لذلك له الأولوية على أى شىء آخر".

وأكمل "هناك لاعبين مرشحين وهناك مهاجمين لدينا طموح في ضمهم مثل أيوب الكعبي مثلا، نعلم أن الأمر صعب ولكن نريد هذا المستوى من اللاعبين".

وسعى مارسيليا الفرنسي أن يحصل على خدمات اللاعب المغربي لكن انتهى به الأمر بتجديد عقده مع أولمبياكوس.