دوري المؤتمر – ياسر يشارك في التعادل ضد ماينز.. ودفاع لارنكا يواصل صموده

شارك محمد ياسر في تعادل فريقه سيجما التشيكي مع ماينز الألماني في ذهاب دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي.

وحل المهاجم المصري بديلا في الدقيقة 75 وأكمل مراوغتين بشكل صحيح من أصل 3 وتحصل على خطأ لصالح فريقه وفاز بـ 50% من صراعاته الثنائية.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الخميس المقبل لكن في ألمانيا لحسم المتأهل لربع النهائي.

وفرض أيك لارنكا القبرصي التعادل السلبي على كريستال بالاس بنتيجة 0-0.

تعادل يُبرز قوة الفريق القبرصي فهو أقوى فريق دفاعي في البطولة إذ لم يستقبل سوى هدفا وحيدا من أصل 83 تسديدة خلال مشواره في البطولة حتى الآن.

وفي إيطاليا حقق فيورنتينا الفوز بنتيجة 2-1 على راكو البولندي.

وتقدم الضيوف بهدف من جوناتان برونيس في الدقيقة 60.

وخطف الفريق البنفسجي الفوز بفضل ثنائية شير ندور في الدقيقة 62 وألبرت جودمونسون في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء.

Isaque's bicycle kick 🚲 Alemão's roulette and finish 🥵 Ndour's half-volley 😮‍💨 Koita's curler 💫 Four great moments, but which is your goal of the day? 👀#UECLGOTD | @FlixBus_DE — UEFA Conference League (@Conf_League) March 12, 2026

وحقق رايو فايكانو الإسباني الفوز خارج أرضه بنتيجة 3-1 على سامسونسبور التركي.

وبنفس النتيجة فاز شاختار دونتسك الأوكراني على ليج بوزنان البولندي.

وفي كرواتيا خسر رييكا أمام ستراسبورج الفرنسي بنتيجة 2-1، وتكررت النتيجة في هولندا بفوز ألكمار على سبارتا براج التشيكي.

وأخيرا حقق أيك أثينا اليوناني الفوز بنتيجة 4-0 على سيجلي البولندي خارج أرضه ليضع قدما في ربع النهائي.

وستقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل لحسم هوية المتأهلين للدور المقبل.