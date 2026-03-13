لابورتا: فونت يعمل على تدمير هيكلة برشلونة وهو الشخص الوحيد الذي يكذب

اتهم جوان لابورتا المرشح لانتخابات رئاسة نادي برشلونة أن منافسه فيكتور فونت يعمل على تدمير هيكلة النادي.

وقال جوان لابورتا في المناظرة الأخيرة بينه وبين فونت والتي نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "مشروعنا الرياضي هو هانز فليك مدرب برشلونة وديكو المدير الرياضي لبرشلونة، فونت يقدم نموذجا قائما على إبعاد ديكو، وهو الأمر الذي يعني إقالة فليك".

وواصل "هناك مشروع رياضي نعمل به، وقد أنقذنا النادي، فونت يدخل في موضع الكذب، وهنا الشخص الوحيد الذي يكذب هو فونت".

ويتنافس الثنائي جوان لابورتا، وفيكتور فونت على رئاسة برشلونة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وتقام انتخابات برشلونة يوم 15 مارس الجاري.

وأعلن نادي برشلونة رسميا اعتماد ترشيح جوان لابورتا وفيكتور فونت لمنصب رئيس النادي، بعد تجاوزهما الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات المعتمدة.

فيما خرج مارك سيريا من السباق لعدم تمكنه من جمع الحد الأدنى المطلوب وعددها 2,337 توقيعا.

وجاءت نتائج عملية التحقق من التوقيعات كالتالي:

جوان لابورتا (عضو رقم 9601)

التوقيعات المقدمة: 8,170

التوقيعات المعتمدة: 7,226

فيكتور فونت (عضو رقم 55406)

التوقيعات المقدمة: 5,144

التوقيعات المعتمدة: 4,440

مارك سيريا (عضو رقم 80941)

التوقيعات المقدمة: 2,845

التوقيعات المعتمدة: 2,247.

خوان لابورتا فيكتور فونت نادي برشلونة
