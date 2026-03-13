مؤتمر يوريتشيتش: سنواجه أحد أبرز الأندية في دوري الأبطال.. وافتقدنا أصحاب الخبرات

يرى الكرواتي كورنسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز أن فريقه ينتظره مواجهة صعبة للغاية أمام الجيش الملكي المغربي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة منتصف الليل صباح السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوريشيتش مدرب بيراميدز في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مباراة قوية ضد أحد أبرز الأندية في البطولة. الجيش الملكي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين بينهم انسجاما كبيرا".

وأضاف "فقدنا هذا الموسم خدمات بعض اللاعبين أصحاب الخبرات خاصة في هذه البطولة، لكن إدارة النادي عوضتهم بعناصر شابة تتمتع بمعنويات عالية وطاقة كبيرة لمواصلة المشوار في المنافسة القارية".

وأتم تصريحاته "التتويج باللقب قد يكون في بعض الأحيان أسهل من الحفاظ عليه وهذا ما نحاول فعله في النسخة الحالية من دوري الأبطال".

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الملكي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.