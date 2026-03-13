مؤتمر يوريتشيتش: سنواجه أحد أبرز الأندية في دوري الأبطال.. وافتقدنا أصحاب الخبرات

الجمعة، 13 مارس 2026 - 01:23

كتب : FilGoal

يوريتشيتش - بيراميدز

يرى الكرواتي كورنسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز أن فريقه ينتظره مواجهة صعبة للغاية أمام الجيش الملكي المغربي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة منتصف الليل صباح السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال يوريشيتش مدرب بيراميدز في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مباراة قوية ضد أحد أبرز الأندية في البطولة. الجيش الملكي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين بينهم انسجاما كبيرا".

أخبار متعلقة:
أجندة بيراميدز - راحة في الجولة الأولى.. والختام ضد سموحة مؤتمر مدرب الجيش الملكي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيراميدز.. ونستحق التواجد بين الكبار بيراميدز يكشف سبب غياب الكرتي عن مواجهة الجيش الملكي قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتواجد فاخوري وحمدان استعدادا لمواجهة الجيش الملكي

وأضاف "فقدنا هذا الموسم خدمات بعض اللاعبين أصحاب الخبرات خاصة في هذه البطولة، لكن إدارة النادي عوضتهم بعناصر شابة تتمتع بمعنويات عالية وطاقة كبيرة لمواصلة المشوار في المنافسة القارية".

وأتم تصريحاته "التتويج باللقب قد يكون في بعض الأحيان أسهل من الحفاظ عليه وهذا ما نحاول فعله في النسخة الحالية من دوري الأبطال".

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الملكي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.

الجيش الملكي بيراميدز كرونسلاف يوريتشيتش
نرشح لكم
إصابة إبراهيم الأسيوطي بقطع جزئي في الرباط الصليبي مؤتمر أحمد الشناوي: غياب جمهور الجيش الملكي فرصة علينا استغلالها مران الأهلي - محاضرة من توروب في اليوم الأول بتونس استعدادا للقاء الترجي دوري المحترفين - تعادل المنصورة وخسارة أسوان في الجولة 26 رسالة من الكوكي ولاعبي المصري لجماهير الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد قائمة الزمالك - صبحي وشحاتة على رأس اختيارات معتمد جمال أمام أوتوهو الكونغولي أجندة المصري - البداية مع الزمالك والنهاية ضد الأهلي أجندة بيراميدز - راحة في الجولة الأولى.. والختام ضد سموحة
أخر الأخبار
لابورتا: فونت يعمل على تدمير هيكلة برشلونة وهو الشخص الوحيد الذي يكذب 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – تعادل إيطالي وفوز أستون فيلا.. وإندريك يواصل تألقه مع ليون 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
إصابة إبراهيم الأسيوطي بقطع جزئي في الرباط الصليبي 43 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أحمد الشناوي: غياب جمهور الجيش الملكي فرصة علينا استغلالها ساعة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر – ياسر يشارك في التعادل ضد ماينز.. ودفاع لارنكا يواصل صموده ساعة | الكرة الأوروبية
السد يعلن تأخر عودة مانشيني لأسباب عائلية ساعة | آسيا
مؤتمر يوريتشيتش: سنواجه أحد أبرز الأندية في دوري الأبطال.. وافتقدنا أصحاب الخبرات ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة من توروب في اليوم الأول بتونس استعدادا للقاء الترجي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 3 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/525122/مؤتمر-يوريتشيتش-سنواجه-أحد-أبرز-الأندية-في-دوري-الأبطال-وافتقدنا-أصحاب-الخبرات