مران الأهلي - محاضرة من توروب في اليوم الأول بتونس استعدادا للقاء الترجي

الجمعة، 13 مارس 2026 - 01:09

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في تونس

أنهى لاعبو الأهلي المران الأول في تونس الذي أقيم الخميس عقب وصول البعثة إلى العاصمة التونسية، استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

وأقيم المران على الملعب الفرعي لاستاد حمادي العقربي في رادس.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية من ييس توروب المدير الفني للفريق، تحدث خلالها مع اللاعبين في الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.

اشتمل المران على فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

ويترأس سيد عبد الحفيظ بعثة الأهلي المغادرة إلى تونس اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الأهلي.

وستكون تلك البعثة الأولى التي يترأسها عبد الحفيظ في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا للأهلي.

بينما تلعب مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وضم يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي 25 لاعبا بقائمته قبل السفر إلى تونس.

ويعود يلسين كامويش إلى قائمة الأهلي في رحلة الفريق المغادرة إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم - أحمد رمضان - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - محمد شكري - هادي رياض - أحمد عيد - عمرو الجزار - يوسف بلعمري.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - طاهر محمد.

الهجوم: مروان عثمان - يلسين كامويش - محمد شريف.

