دوري المحترفين - تعادل المنصورة وخسارة أسوان في الجولة 26

أقيمت الخميس 6 مباريات ضمن منافسات الجولة 26 من دوري المحترفين.

وشهدت الجولة تعادل المنصورة أمام بروكسي، وخسارة أسوان أمام بترول أسيوط.

وتعادل المنصورة أمام بروكسي سلبيا بدون أهداف، ليرتفع رصيد المنصورة إلى 35 نقطة، ورصيد بروكس للناقطة 37.

وحقق مسار انتصارا ثمينا على السكة الحديد بهدفين مقابل هدف.

سجل محمد حمبوزو، وعبد العزيزي كوليبالي هدفي نادي مسار، فيما أحرزمحمود الحلواني هدف السكة الحديد.

وتعرض محمد جبس مدافع السكة الحديد للطرد، ليرتفع رصيد مسار إلى 42 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد السكة عند 35 نقطة

وفاز بترول أسيوط على أسوان بنتيجة 3-1، إذ سجل عبد الرحمن كشكش ومصطفى صدفة وجوشوا أهداف نادي بترول أسيوط.

وفاز طنطا على مالية كفر الزيات، بهدف سجله أحمد الحنفي ليرتفع رصيد طنطا إلى 23 نقطة.

وتعادل أبو قير للأسمدة ضد الداخلية سليبا، ليرتفع رصيد أبو قير إلى 42 نقطة، ويرتفع رصيد الداخلية إلى 31 نقطة.

وتعادل الإنتاج الحربي ضد القناة بهدف لكل فريق، سجل للانتاج مصطفى عبد الرسول وسجل عمر عسلية للقناة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الى 30 نقطة ورصيد القناة إلى 59 نقطة.

وتختتم مباريات الجولة 26 مساء الجمعة بمواجهات، الترسانة ضد وي، وبلدية المحلة مع لافيينا، وراية مع ديروط.

وجاءت نتائج مباريات اليوم من الجولة 26 كالتالي:

مسار 2-1 السكة الحديد

الإنتاج الحربي 1-1 القناة

أبو قير للأسمدة 0-0 الداخلية

طنطا 1-0 مالية كفر الزيات

بترول أسيوط 3-1 أسوان

المنصورة 0-0 بروكسي.