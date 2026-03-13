بهدف رائع.. عبد القادر يسجل أول أهدافه ويعيد الكرمة العراقي للانتصارات محليا

سجل أحمد عبد القادر أول أهدافه بقميص الكرمة العراقي في الفوز على غراف بنتيجة 3-0.

اللقاء أقيم لحساب الجولة 22 من الدوري العراقي وشهد عودة اللاعب المصري للمشاركة أساسيا.

وشارك عبد القادر أساسيا ضد ديالي في الجولة 18 من الدوري العراقي ولم يبدأ الـ 3 مباريات التالية.

وفي اللقاء ضد جراف شارك عبد القادر أساسيا بل وسجل هدفا رائعا بمجهود فردي.

وتقدم الكرمة بهدف الهداف العراقي أيمن حسين في الدقيقة 7.

وتوغل عبد القادر صوب منطقة الجزاء وراوغ 4 لاعبين وأطلق تصويبة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 36 معززا تقدم أصحاب الأرض.

وحسم هدف عكسي نتيجة اللقاء في الدقيقة 79.

الفوز أوقف سلسلة هزائم الكرمة عند مباراتين متتاليتين ورفع رصيد الفريق لـ 41 نقطة في المركز الرابع.

ويتصدر القوة الجوية الترتيب برصيد 49 نقطة من 21 مباراة.

في المقابل تحصل غراف على الهزيمة الثالثة وتوقف رصيده عند 29 نقطة في المركز الـ 10.

وسيلتقي الكرمة في الجولة المقبلة مع زاخو يوم 18 مارس الجاري.