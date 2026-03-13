بمشاركة نبيل عماد.. ضمك يقلب الطاولة على النجمة في الدوري السعودي
الجمعة، 13 مارس 2026 - 00:26
كتب : FilGoal
قلب نادي ضمك الطاولة على نظيره النجمة وحول تأخره لفوز مثير بالدوري السعودي.
وفاز ضمك على النجمة 3-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة 26 من المسابقة.
وشارك نبيل عماد في التشكيل الأساسي لنادي النجمة أمام ضمك.
وافتتح فيليبي كاردوسو التسجيل لنادي النجمة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 51.
وعدل ياكو ميتاي النتيجة وسجل هدف التعادل لنادي ضمك في الدقيقة 64.
ومنح فالنتين فادا التقدم لنادي ضمك وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 78.
وعزز جوناثان أوكيتا تقدم ضمك وأحرز الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 85.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي ضمك للنقطة 22 في المركز 15 وبفارق 6 نقاط عن الرياض أقرب فرق مراكز الهبوط.
فيما توقف رصيد النجمة عند 8 نقاط في المركز 18 (الأخير) وتعقدت مهمته في البقاء.
نرشح لكم
نبيل عماد يقود تشكيل النجمة أمام ضمك بالدوري السعودي الهلال يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية ناجحة تبرئة إيفان توني من تهمة الاحتفال البذيء مدير روما: لانس لم يطلب ضم سعود عبد الحميد بشكل نهائي الرياضية: مراعاة الأفضلية وتخفيف الضغط.. مقترحات الأندية السعودية لدوري الموسم المقبل تقرير يكشف موعد عودة رونالدو للمشاركة في المباريات مع النصر الرياضية: وكيل فينيسيوس يكشف حقيقة عرض أهلي جدة نادي الخليج: لم نطلب حكاما أجانب أمام النصر