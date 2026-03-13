بمشاركة نبيل عماد.. ضمك يقلب الطاولة على النجمة في الدوري السعودي

الجمعة، 13 مارس 2026 - 00:26

كتب : FilGoal

نبيل عماد - نادي النجمة السعودي

قلب نادي ضمك الطاولة على نظيره النجمة وحول تأخره لفوز مثير بالدوري السعودي.

وفاز ضمك على النجمة 3-1 في مباراة أقيمت ضمن الجولة 26 من المسابقة.

وشارك نبيل عماد في التشكيل الأساسي لنادي النجمة أمام ضمك.

وافتتح فيليبي كاردوسو التسجيل لنادي النجمة وسجل الهدف الأول في الدقيقة 51.

وعدل ياكو ميتاي النتيجة وسجل هدف التعادل لنادي ضمك في الدقيقة 64.

ومنح فالنتين فادا التقدم لنادي ضمك وسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 78.

وعزز جوناثان أوكيتا تقدم ضمك وأحرز الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 85.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي ضمك للنقطة 22 في المركز 15 وبفارق 6 نقاط عن الرياض أقرب فرق مراكز الهبوط.

فيما توقف رصيد النجمة عند 8 نقاط في المركز 18 (الأخير) وتعقدت مهمته في البقاء.

