كرة سلة - سبورتنج يتفوق على الأهلي.. وانتصار أصحاب الأرض في ربع نهائي الدوري

تفوق سبورتنج على الأهلي في أولى مباريات ربع نهائي الدوري المصري لـ الكرة السلة موسم 2025-26.

وتقام مباريات ربع النهائي بنظام Best of 3 لتحديد المتأهلين للمربع الذهبي.

وشهدت اللقاءات تفوق أصحاب الأرض في 3 مباريات، فيما حقق سبورتنج فوزا شاقا على الأهلي خارج ملعبه.

وجاءت نتائج المباريات

الأهلي 67-68 سبورتنج

الاتحاد السكندري 102-94 بتروجت

الزمالك 62-48 الجزيرة

المصرية للاتصالات 69-53 سموحة

ومن المنتظر أن تُلعب المباراة الثانية يوم الأحد 15 مارس، وفي حال تعادل الفريقين في عدد الانتصارات يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة يوم الأربعاء 18 مارس، على أن تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة التاسعة مساءً.