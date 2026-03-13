كرة سلة - سبورتنج يتفوق على الأهلي.. وانتصار أصحاب الأرض في ربع نهائي الدوري

الجمعة، 13 مارس 2026 - 00:18

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة

تفوق سبورتنج على الأهلي في أولى مباريات ربع نهائي الدوري المصري لـ الكرة السلة موسم 2025-26.

وتقام مباريات ربع النهائي بنظام Best of 3 لتحديد المتأهلين للمربع الذهبي.

وشهدت اللقاءات تفوق أصحاب الأرض في 3 مباريات، فيما حقق سبورتنج فوزا شاقا على الأهلي خارج ملعبه.

وجاءت نتائج المباريات

الأهلي 67-68 سبورتنج

الاتحاد السكندري 102-94 بتروجت

الزمالك 62-48 الجزيرة

المصرية للاتصالات 69-53 سموحة

ومن المنتظر أن تُلعب المباراة الثانية يوم الأحد 15 مارس، وفي حال تعادل الفريقين في عدد الانتصارات يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة يوم الأربعاء 18 مارس، على أن تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة التاسعة مساءً.

كرة سلة الدوري المصري لكرة السلة
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يضم زاك لوفتن لتدعيم صفوفه في الدوري وإفريقيا كرة سلة - الزمالك يدعم صفوفه بضم إنجليش كرة سلة - بعد تأهل سبورتنج وبتروجت.. تحديد مواجهات ربع نهائي دوري السوبر كرة سلة - سبورتنج يفوز على الأهلي في ختام الدور التمهيدي لدوري السيدات دوري NBA – جايسون تايتوم يعود ويشارك بعد تعافيه من إصابة وتر أكيليس أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029 كرة سلة - الكشف عن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات كرة سلة - رنيم الجداوي سجلت 33 نقطة.. سيدات الأهلي بالعلامة الكاملة بعد الفوز على سموحة
أخر الأخبار
مران الأهلي - محاضرة من توروب في اليوم الأول بتونس استعدادا للقاء الترجي دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - تعادل المنصورة وخسارة أسوان في الجولة 26 3 دقيقة | القسم الثاني
رسالة من الكوكي ولاعبي المصري لجماهير الفريق قبل مواجهة شباب بلوزداد 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
الاتحاد الإيراني: كأس العالم حدث دولي تابع لـ فيفا ولا يمكن لأحد إقصائنا 26 دقيقة | أمريكا
بهدف رائع.. عبد القادر يسجل أول أهدافه ويعيد الكرمة العراقي للانتصارات محليا 33 دقيقة | الوطن العربي
بمشاركة نبيل عماد.. ضمك يقلب الطاولة على النجمة في الدوري السعودي 44 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - سبورتنج يتفوق على الأهلي.. وانتصار أصحاب الأرض في ربع نهائي الدوري 52 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة ربيعة.. العين يفوز على الوصل ويسترد صدارة الدوري الإماراتي ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525115/كرة-سلة-سبورتنج-يتفوق-على-الأهلي-وانتصار-أصحاب-الأرض-في-ربع-نهائي-الدوري