بمشاركة ربيعة.. العين يفوز على الوصل ويسترد صدارة الدوري الإماراتي

ساهم رامي ربيعة مدافع منتخب مصر في استرداد نادي العين لصدارة الدوري الإماراتي بعد فوز مثير على الوصل.

وفاز العين على الوصل 2-0 ضمن ختام الجولة 19 من الدوري الإماراتي.

وسجل للعين، ماتيوس بلاسيوس في الدقيقة الثانية، والمغربي يحيى بن خالق في الدقيقة 20.

نهاية المباراة بفوز العين بنتيجة 2-0 على الوصل واستعادة صدارة الدوري من جديد 🟣🔝 شاهد الهدفين ⚽⚽#العين_الوصل#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/dxgSAdMc7j — ADSportsTV (@ADSportsTV) March 12, 2026

وشارك رامي ربيعة في التشكيل الأساسي لنادي العين، وخاض المباراة كاملة.

وعاد الثنائي رامي ربيعة، وأليخاندرو كاكو للمشاركة مع العين بعد نهاية إيقافه.

الفوز رفع رصيد نادي العين إلى النقطة 47 ليستعيد الصدارة وبفارق نقطة عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني.

فيما توقف رصيد نادي الوصل عند 30 نقطة في المركز الخامس.