بمشاركة ربيعة.. العين يفوز على الوصل ويسترد صدارة الدوري الإماراتي

الجمعة، 13 مارس 2026 - 00:06

كتب : FilGoal

رامي ربيعة مع العين الإماراتي

ساهم رامي ربيعة مدافع منتخب مصر في استرداد نادي العين لصدارة الدوري الإماراتي بعد فوز مثير على الوصل.

وفاز العين على الوصل 2-0 ضمن ختام الجولة 19 من الدوري الإماراتي.

وسجل للعين، ماتيوس بلاسيوس في الدقيقة الثانية، والمغربي يحيى بن خالق في الدقيقة 20.

وشارك رامي ربيعة في التشكيل الأساسي لنادي العين، وخاض المباراة كاملة.

وعاد الثنائي رامي ربيعة، وأليخاندرو كاكو للمشاركة مع العين بعد نهاية إيقافه.

الفوز رفع رصيد نادي العين إلى النقطة 47 ليستعيد الصدارة وبفارق نقطة عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني.

فيما توقف رصيد نادي الوصل عند 30 نقطة في المركز الخامس.

