صبحي وشحاتة على رأس قائمة الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي

يتواجد محمد صبحي ومحمد شحاتة على رأس قائمة الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي.

ويحل الزمالك ضيفا على أوتوهو الكونغولي عصر السبت ضمن ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة أوتوهو الكونغولي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي - مهدي سليمان - محمود الشناوي

خط الدفاع: عمر جابر - محمد إبراهيم - بارون أوشينج- محمد إسماعيل - حسام عبد المجيد - السيد أسامة - محمود بنتايك- أحمد فتوح

خط الوسط : أحمد ربيع - محمد شحاتة - محمد السيد - يوسف وائل "فرنسي" - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبدالله السعيد - آدم كايد - جوان بيزيرا - أحمد شريف - شيكو بانزا

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - عدي الدباغ.

موعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة

يحل الزمالك ضيفا على أوتوهو الكونغولي يوم السبت المقبل الموافق 14 مارس الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب ألفونس ماسيمبا بالكونغو برازفيل.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس.