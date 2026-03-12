أجندة المصري - البداية مع الزمالك والنهاية ضد الأهلي

أسفرت قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري عن بداية قوية للمصري بمواجهة الزمالك.

ويتواجد المصري ضمن مجموعة مكونة من 7 فرق للمنافسة على لقب الدوري المصري.

ويبدأ المصري مبارياته بمواجهة الزمالك في الجولة الأولى.

وسيحصل المصري على راحة "باي" في الجولة السادسة.

ويختتم المصري مبارياته بمواجهة الأهلي بالجولة السابعة.

وجاءت مواعيد مباريات المصري في المرحلة النهائية كالتالي:

المصري × الزمالك .. يوم 3 أبريل على استاد برج العرب.. في تمام الساعة الخامسة مساء

بيراميدز× المصري.. يوم 7 أبريل على استاد السويس الجديد.. في تمام الساعة الخامسة مساء.

المصري × إنبي.. يوم 23 أبريل على استاد السويس الجديد.. في تمام الساعة الخامسة مساء.

سموحة × المصري .. يوم 27 أبريل على استاد السويس الجديد. . في تمام الساعة الخامسة مساء.

سيراميكا كليوباترا× المصري.. يوم 1 مايو على استاد برج العرب.. في تمام الساعة الخامسة مساء

المصري × الأهلي.. يوم 20 مايو على استاد برج العرب.