أجندة المصري - البداية مع الزمالك والنهاية ضد الأهلي

الخميس، 12 مارس 2026 - 23:28

كتب : محمود حمدي

المصري

أسفرت قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري عن بداية قوية للمصري بمواجهة الزمالك.

ويتواجد المصري ضمن مجموعة مكونة من 7 فرق للمنافسة على لقب الدوري المصري.

ويبدأ المصري مبارياته بمواجهة الزمالك في الجولة الأولى.

وسيحصل المصري على راحة "باي" في الجولة السادسة.

ويختتم المصري مبارياته بمواجهة الأهلي بالجولة السابعة.

وجاءت مواعيد مباريات المصري في المرحلة النهائية كالتالي:

المصري × الزمالك .. يوم 3 أبريل على استاد برج العرب.. في تمام الساعة الخامسة مساء

بيراميدز× المصري.. يوم 7 أبريل على استاد السويس الجديد.. في تمام الساعة الخامسة مساء.

المصري × إنبي.. يوم 23 أبريل على استاد السويس الجديد.. في تمام الساعة الخامسة مساء.

سموحة × المصري .. يوم 27 أبريل على استاد السويس الجديد. . في تمام الساعة الخامسة مساء.

سيراميكا كليوباترا× المصري.. يوم 1 مايو على استاد برج العرب.. في تمام الساعة الخامسة مساء

المصري × الأهلي.. يوم 20 مايو على استاد برج العرب.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏EPL دورگ TiLe الترتيب جدول الأولى المجموعة 2026 2025 نقاط الفرق عليه له خسر تعادل فاز 43 لعب 19 13 32 3 4 13 43 20 18 15 33 الزمالك 3 1 4 13 40 20 14 19 33 بيراميدز 2 2 2 7 11 38 20 13 16 29 4 الاهلي 3 5 11 32 9 9 20 20 كليوباترا سيراميكا 29 4 4 8 8 31 20 8 13 21 المصري 5 5 5 7 8 30 20 4 16 20 سموحة 4 6 9 7 20 إنبي 7 #دوري_ امدرعامصيد امحانف_لكهداشد المصقفف‏'‏

المصري قرعة الدوري الدوري المصري
