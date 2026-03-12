بغياب حمدي ومشاركة أكرم.. الشمال يتفوق على الوكرة ويواصل الاقتراب من صدارة الدوري القطري

شارك أكرم توفيق بديلا في فوز فريقه الشمال على الوكرة بنتيجة 1-0 في الجولة 18 من الدوري القطري.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف النشاط الرياضي بالدولة بداية من يوم الخميس 12 مارس، بعد إيقاف النشاط الرياضي منذ يوم 28 فبراير بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي امتدت ضرباتها لدول الخليج.

المباراة شهدت غياب حمدي فتحي عن صفوف الوكرة كما كشف النادي قبل المباراة لكن دون الإعلان عن السبب.

وشارك أكرم توفيق في الدقيقة 80 بدلا من الجزائري آدم وناس في صفوف الشمال.

وشهد اللقاء طرد رضوان بركان لاعب الوكرة في الدقيقة 82 بعد تدخل عنيف.

وخطف باو بريم هدف فوز الشمال في الدقيقة 90+2 بتسديدة أرضية من لمسة واحدة من داخل الـ 18 سكنت الشباك.

وارتقى الشمال للمركز الثاني برصيد 34 نقطة بفارق 4 نقاط عن السد المتصدر من 17 مباراة ودون خسارة في آخر 5 مباريات.

فيما ظل الوكرة دون فوز للمباراة الثالثة تواليا برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.