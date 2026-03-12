أجندة بيراميدز - راحة في الجولة الأولى.. والختام ضد سموحة

الخميس، 12 مارس 2026 - 23:04

كتب : FilGoal

بيراميدز

أسفرت قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري عن حصول بيراميدز على راحة بالجولة الأولى.

ويتواجد بيراميدز ضمن مجموعة مكونة من 7 فرق للمنافسة على لقب الدوري المصري.

ويبدأ بيراميدز مبارياته في المرحلة الثانية بمواجهة المصري.

وسيواجه بيراميدز نظيره الزمالك في الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب.

ويختتم بيراميدز مبارياته بمواجهة سموحة بالجولة السابعة.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز في المرحلة النهائية كالتالي:

بيراميدز × المصري.. يوم 7 أبريل على استاد السويس الجديد.. في تمام الساعة الخامسة مساء.

الزمالك × بيراميدز.. يوم 23 أبريل على استاد القاهرة.. في تمام الساعة الثامنة مساء

بيراميدز × الأهلي.. يوم 27 أبريل على استاد الدفاع الجوي.. في تمام الساعة الثامنة مساء

بيراميدز × إنبي .. يوم 1 مايو على استاد الدفاع الجوي.. في تمام الساعة الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز .. يوم 5 مايو على استاد هيئة قناة السويس.

بيراميدز × سموحة.. يوم 20 مايو على استاد القاهرة.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏EPL دورگ TiLe الترتيب جدول الأولى المجموعة 2026 2025 نقاط الفرق عليه له خسر تعادل فاز 43 لعب 19 13 32 3 4 13 43 20 18 15 33 الزمالك 3 1 4 13 40 20 14 19 33 بيراميدز 2 2 2 7 11 38 20 13 16 29 4 الاهلي 3 5 11 32 9 9 20 20 كليوباترا سيراميكا 29 4 4 8 8 31 20 8 13 21 المصري 5 5 5 7 8 30 20 4 16 20 سموحة 4 6 9 7 20 إنبي 7 #دوري_ امدرعامصيد امحانف_لكهداشد المصقفف‏'‏

الدوري المصري بيراميدز
