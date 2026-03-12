أجندة بيراميدز - راحة في الجولة الأولى.. والختام ضد سموحة

أسفرت قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري عن حصول بيراميدز على راحة بالجولة الأولى.

ويتواجد بيراميدز ضمن مجموعة مكونة من 7 فرق للمنافسة على لقب الدوري المصري.

ويبدأ بيراميدز مبارياته في المرحلة الثانية بمواجهة المصري.

وسيواجه بيراميدز نظيره الزمالك في الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب.

ويختتم بيراميدز مبارياته بمواجهة سموحة بالجولة السابعة.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز في المرحلة النهائية كالتالي:

بيراميدز × المصري.. يوم 7 أبريل على استاد السويس الجديد.. في تمام الساعة الخامسة مساء.

الزمالك × بيراميدز.. يوم 23 أبريل على استاد القاهرة.. في تمام الساعة الثامنة مساء

بيراميدز × الأهلي.. يوم 27 أبريل على استاد الدفاع الجوي.. في تمام الساعة الثامنة مساء

بيراميدز × إنبي .. يوم 1 مايو على استاد الدفاع الجوي.. في تمام الساعة الخامسة مساء

سيراميكا كليوباترا × بيراميدز .. يوم 5 مايو على استاد هيئة قناة السويس.

بيراميدز × سموحة.. يوم 20 مايو على استاد القاهرة.