كأس ملك إسبانيا للشباب - حمزة عبد الكريم يشارك في تأهل برشلونة للنهائي أمام لاكورونيا

شارك حمزة عبد الكريم للمباراة الثانية على التوالي مع فريق شباب برشلونة في الفوز على ديبورتيفو لاكورونيا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا للشباب والتي انتهت بتحقيق برشلونة الانتصار بنتيجة 3-2.

وبدأ حمزة عبد الكريم مباراة فريق شباب برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا، وذلك بعد نهاية استخراج كافة أوراقه وتصريح العمل من أجل اللعب في إسبانيا.

وغادر حمزة عبد الكريم المباراة في الدقيقة 59 دون أي مساهمة تهديفية.

وتقدم برشلونة أولا عن طريق أليكس جونزاليز في الدقيقة 40 بعد صناعة من حارس مرمى الفريق.

وسجل بابلو جارسيا هدف التعادل في الدقيقة 58.

وأحرز نوهو فوفانا بديل حمزة عبد الكريم هدف التقدم من جديد لـ برشلونة بعد دخوله بـ10 دقائق.

وعادل تشابي كامبوس النتيجة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ8 دقائق.

وتمكن نوهو فوفانا من تأكيد انتصار برشلونة بالمباراة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 111.

ويضرب برشلونة موعدا مع ريال بيتيس في المباراة النهائية بعدما فاز الأخير على سيلتا فيجو بنتيجة 3-2 أيضا أمس الأربعاء.

ولم يتحدد موعد المباراة النهائية حتى الآن.

وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.