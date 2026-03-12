قمة الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في المرحلة النهائية والملعب

تحددت موعد مباراة الزمالك ضد الأهلي في المرحلة النهائية من الدوري المصري لموسم 2025-26.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة ويليه بيراميدز بفارق الأهداف فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 40 نقطة.

وتبدأ المرحلة النهائية من الدوري يوم 3 أبريل المقبل.

وستأتي مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية في الجولة الخامسة من المرحلة النهائية.

الجولة 5: الجمعة 1 مايو – الزمالك × الأهلي – الثامنة مساءً – استاد القاهرة

وستقام المرحلة الثانية بنظام المجموعتين، إذ ستضم مرحلة المنافسة على اللقب الـ 7 فرق الأوائل في الترتيب، فيما يتنافس 14 فريقا على تفادي الهبوط.

وحجزت بالفعل فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا وإنبي وسموحة بطاقة التأهل لمرحلة المنافسة على اللقب.

فيما ضمنت فرق زد ووادي دجلة الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية وفاركو الإسماعيلية المنافسة على الهروب من الهبوط.

ويهبط آخر 4 فرق بنهاية الموسم الجاري إلى دوري المحترفين فيما يصعد 3 فرق للموسم المقبل ليصبح عدد فرق الدوري حينها 20 فريقا.

