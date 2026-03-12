أجندة الزمالك - البداية مع المصري والنهاية ضد سيراميكا كليوباترا

أسفرت قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري عن بداية قوية للزمالك بمواجهة المصري.

ويتواجد الزمالك ضمن مجموعة مكونة من 7 فرق للمنافسة على لقب الدوري المصري.

ويبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى.

وسيحصل متصدر ترتيب الدوري على راحة "باي" في الجولة الثانية.

وسيواجه الزمالك نظيره بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب.

فيما سيلعب الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري بالجولة الخامسة.

ويلعب الزمالك ضد سموحة بالجولة السادسة، ويختتم مبارياته بمواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة السابعة.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في المرحلة النهائية كالتالي:

المصري × الزمالك .. يوم 3 أبريل على استاد برج العرب.. في تمام الساعة الخامسة مساء

الزمالك × بيراميدز.. يوم 23 أبريل على استاد القاهرة.. في تمام الساعة الثامنة مساء

الزمالك × إنبي.. يوم 27 أبريل على استاد السويس . في تمام الساعة الثامنة مساء

الزمالك × الأهلي.. يوم 1 مايو على استاد القاهرة.. في تمام الساعة الثامنة مساء

سموحة × الزمالك .. يوم 5 مايو على استاد برج العرب.. في تمام الساعة الثامنة مساء

الزمالك × سيراميكا كليوباترا.. يوم 20 مايو على استاد القاهرة.