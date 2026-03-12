أجندة الزمالك - البداية مع المصري والنهاية ضد سيراميكا كليوباترا

الخميس، 12 مارس 2026 - 22:25

كتب : محمود حمدي

الزمالك - سموحة

أسفرت قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري عن بداية قوية للزمالك بمواجهة المصري.

ويتواجد الزمالك ضمن مجموعة مكونة من 7 فرق للمنافسة على لقب الدوري المصري.

ويبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى.

أخبار متعلقة:
3 قمم متتالية.. مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز لـ الدوري المصري أجندة الأهلي - البداية مع سيراميكا والنهاية ضد المصري.. وموعد القمة مصدر من اتحاد الكرة: اقتربنا من التوصل لاتفاق بشأن ودية منتخب مصر ضد السعودية قرعة الدوري - دياب: تمسكنا بهذا الأمر لتجنب أزمة الموسم الماضي

وسيحصل متصدر ترتيب الدوري على راحة "باي" في الجولة الثانية.

وسيواجه الزمالك نظيره بيراميدز في الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب.

فيما سيلعب الزمالك ضد الأهلي في قمة الدوري بالجولة الخامسة.

ويلعب الزمالك ضد سموحة بالجولة السادسة، ويختتم مبارياته بمواجهة سيراميكا كليوباترا بالجولة السابعة.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في المرحلة النهائية كالتالي:

المصري × الزمالك .. يوم 3 أبريل على استاد برج العرب.. في تمام الساعة الخامسة مساء

الزمالك × بيراميدز.. يوم 23 أبريل على استاد القاهرة.. في تمام الساعة الثامنة مساء

الزمالك × إنبي.. يوم 27 أبريل على استاد السويس . في تمام الساعة الثامنة مساء

الزمالك × الأهلي.. يوم 1 مايو على استاد القاهرة.. في تمام الساعة الثامنة مساء

سموحة × الزمالك .. يوم 5 مايو على استاد برج العرب.. في تمام الساعة الثامنة مساء

الزمالك × سيراميكا كليوباترا.. يوم 20 مايو على استاد القاهرة.

الزمالك قرعة الدوري
نرشح لكم
قمة الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في المرحلة النهائية والملعب 3 قمم متتالية.. مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز لـ الدوري المصري أجندة الأهلي - البداية مع سيراميكا والنهاية ضد المصري.. وموعد القمة قرعة الدوري - دياب: تمسكنا بهذا الأمر لتجنب أزمة الموسم الماضي الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تصل تونس استعدادا لمواجهة الترجي للمرة الثانية.. سامي الشيشيني مديرا للكرة بالبنك الأهلي الترجي يستعيد 3 مصابين قبل ملاقاة الأهلي
أخر الأخبار
قمة الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في المرحلة النهائية والملعب 8 دقيقة | الدوري المصري
أجندة الزمالك - البداية مع المصري والنهاية ضد سيراميكا كليوباترا 20 دقيقة | الدوري المصري
3 قمم متتالية.. مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز لـ الدوري المصري 34 دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي - البداية مع سيراميكا والنهاية ضد المصري.. وموعد القمة 44 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة: اقتربنا من التوصل لاتفاق بشأن ودية منتخب مصر ضد السعودية 48 دقيقة | منتخب مصر
قرعة الدوري - دياب: تمسكنا بهذا الأمر لتجنب أزمة الموسم الماضي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيراميدز.. ونستحق التواجد بين الكبار ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك تكشف موقف بيلينجهام في المشاركة أمام مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525105/أجندة-الزمالك-البداية-مع-المصري-والنهاية-ضد-سيراميكا-كليوباترا