3 قمم متتالية.. مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز لـ الدوري المصري

الخميس، 12 مارس 2026 - 22:11

كتب : FilGoal

الدوري المصري بيان

3 مواجهات متتالية ستجمع الأهلي والزمالك وبيراميدز في مرحلة حسم اللقب من الدوري المصري 2025-26.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة ويليه بيراميدز بفارق الأهداف فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 40 نقطة.

وتبدأ المرحلة النهائية من الدوري يوم 3 أبريل المقبل.

أخبار متعلقة:
أجندة الأهلي - البداية مع سيراميكا والنهاية ضد المصري.. وموعد القمة مصدر من اتحاد الكرة: اقتربنا من التوصل لاتفاق بشأن ودية منتخب مصر ضد السعودية قرعة الدوري - دياب: تمسكنا بهذا الأمر لتجنب أزمة الموسم الماضي مؤتمر مدرب الجيش الملكي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيراميدز.. ونستحق التواجد بين الكبار

وستبدأ المواجهات المباشرة بين الـ 3 الأوائل بين الجولات 3 و4 و5.

الجولة 3: الخميس 23 أبريل - الزمالك × بيراميدز – الثامنة مساءً– استاد القاهرة

الجولة 4: الإثنين 27 أبريل – بيراميدز × الأهلي – الثامنة مساءً – استاد الدفاع الجوي

الجولة 5: الجمعة 1 مايو – الزمالك × الأهلي – الثامنة مساءً – استاد القاهرة

وستقام المرحلة الثانية بنظام المجموعتين، إذ ستضم مرحلة المنافسة على اللقب الـ 7 فرق الأوائل في الترتيب، فيما يتنافس 14 فريقا على تفادي الهبوط.

وحجزت بالفعل فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا وإنبي وسموحة بطاقة التأهل لمرحلة المنافسة على اللقب.

فيما ضمنت فرق زد ووادي دجلة الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية وفاركو الإسماعيلية المنافسة على الهروب من الهبوط.

ويهبط آخر 4 فرق بنهاية الموسم الجاري إلى دوري المحترفين فيما يصعد 3 فرق للموسم المقبل ليصبح عدد فرق الدوري حينها 20 فريقا.

الدوري المصري قرعة الدوري المصري موعد الأهلي ضد الزمالك
نرشح لكم
قمة الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في المرحلة النهائية والملعب أجندة الزمالك - البداية مع المصري والنهاية ضد سيراميكا كليوباترا أجندة الأهلي - البداية مع سيراميكا والنهاية ضد المصري.. وموعد القمة قرعة الدوري - دياب: تمسكنا بهذا الأمر لتجنب أزمة الموسم الماضي الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تصل تونس استعدادا لمواجهة الترجي للمرة الثانية.. سامي الشيشيني مديرا للكرة بالبنك الأهلي الترجي يستعيد 3 مصابين قبل ملاقاة الأهلي
أخر الأخبار
قمة الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في المرحلة النهائية والملعب 7 دقيقة | الدوري المصري
أجندة الزمالك - البداية مع المصري والنهاية ضد سيراميكا كليوباترا 19 دقيقة | الدوري المصري
3 قمم متتالية.. مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز لـ الدوري المصري 33 دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي - البداية مع سيراميكا والنهاية ضد المصري.. وموعد القمة 44 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة: اقتربنا من التوصل لاتفاق بشأن ودية منتخب مصر ضد السعودية 47 دقيقة | منتخب مصر
قرعة الدوري - دياب: تمسكنا بهذا الأمر لتجنب أزمة الموسم الماضي 59 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيراميدز.. ونستحق التواجد بين الكبار ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك تكشف موقف بيلينجهام في المشاركة أمام مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525104/3-قمم-متتالية-مواعيد-مواجهات-الأهلي-والزمالك-وبيراميدز-لـ-الدوري-المصري