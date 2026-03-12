3 قمم متتالية.. مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز لـ الدوري المصري

3 مواجهات متتالية ستجمع الأهلي والزمالك وبيراميدز في مرحلة حسم اللقب من الدوري المصري 2025-26.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة ويليه بيراميدز بفارق الأهداف فيما يأتي الأهلي ثالثا برصيد 40 نقطة.

وتبدأ المرحلة النهائية من الدوري يوم 3 أبريل المقبل.

وستبدأ المواجهات المباشرة بين الـ 3 الأوائل بين الجولات 3 و4 و5.

الجولة 3: الخميس 23 أبريل - الزمالك × بيراميدز – الثامنة مساءً– استاد القاهرة

الجولة 4: الإثنين 27 أبريل – بيراميدز × الأهلي – الثامنة مساءً – استاد الدفاع الجوي

الجولة 5: الجمعة 1 مايو – الزمالك × الأهلي – الثامنة مساءً – استاد القاهرة

وستقام المرحلة الثانية بنظام المجموعتين، إذ ستضم مرحلة المنافسة على اللقب الـ 7 فرق الأوائل في الترتيب، فيما يتنافس 14 فريقا على تفادي الهبوط.

وحجزت بالفعل فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا وإنبي وسموحة بطاقة التأهل لمرحلة المنافسة على اللقب.

فيما ضمنت فرق زد ووادي دجلة الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية وفاركو الإسماعيلية المنافسة على الهروب من الهبوط.

ويهبط آخر 4 فرق بنهاية الموسم الجاري إلى دوري المحترفين فيما يصعد 3 فرق للموسم المقبل ليصبح عدد فرق الدوري حينها 20 فريقا.