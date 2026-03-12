اجتماع عاجل لـ الاتحاد الأرجنتيني لتحديد ملعب مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما

أعلن الاتحاد الأرجنتيني يوم الخميس عن اجتماع طاريء مساء اليوم الخميس بين رئيس الاتحاد الأرجنتيني ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (كونيمبول).

ويأتي هذا الاجتماع لتحديد ملعب مباراة منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا في كأس فيناليسيما.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية صباح يوم الخميس إلى أن هناك اتفاق مبدئي لإقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو بدلا من إقامتها في قطر.

لكن شبكة "TYC" الأرجنتينية أوضحت أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لن يقبل إقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو في إسبانيا.

وكان مقررا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.

واستضاف ملعب سانتياجو برنابيو نهائي كأس ليبرتادوريس عام 2018 كإجراء طارئ عقب أحداث بوينس آيرس خلال مباراة الإياب بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وتعود آخر مباراة لإسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو ضد البرازيل في مارس 2014 وانتهت بالتعادل 3-3.

فيما تعود آخر زيارة للأرجنتين إلى مدريد لمارس 2018 وقتها لعب منتخب التانجو ودية أمام إسبانيا على ملعب وانداميتروبوليتانو وانتهت بفوز الماتادور بنتيجة 6-1.