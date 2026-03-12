اجتماع عاجل لـ الاتحاد الأرجنتيني لتحديد ملعب مباراة الأرجنتين وإسبانيا في كأس فيناليسيما

الخميس، 12 مارس 2026 - 23:06

كتب : FilGoal

الأرجنتين ضد إسبانيا

أعلن الاتحاد الأرجنتيني يوم الخميس عن اجتماع طاريء مساء اليوم الخميس بين رئيس الاتحاد الأرجنتيني ورئيس اتحاد أمريكا الجنوبية (كونيمبول).

ويأتي هذا الاجتماع لتحديد ملعب مباراة منتخب الأرجنتين ومنتخب إسبانيا في كأس فيناليسيما.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية صباح يوم الخميس إلى أن هناك اتفاق مبدئي لإقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو بدلا من إقامتها في قطر.

أخبار متعلقة:
تقرير: نقل كأس فيناليسيما من قطر إلى مدريد تقرير: الأرجنتين ترفض إقامة مباراة كأس فيناليسيما في برنابيو رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا آس: عودة الدوري القطري خطوة أولى نحو إقامة كأس فيناليسيما في موعده

لكن شبكة "TYC" الأرجنتينية أوضحت أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لن يقبل إقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو في إسبانيا.

وكان مقررا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.

واستضاف ملعب سانتياجو برنابيو نهائي كأس ليبرتادوريس عام 2018 كإجراء طارئ عقب أحداث بوينس آيرس خلال مباراة الإياب بين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وتعود آخر مباراة لإسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو ضد البرازيل في مارس 2014 وانتهت بالتعادل 3-3.

فيما تعود آخر زيارة للأرجنتين إلى مدريد لمارس 2018 وقتها لعب منتخب التانجو ودية أمام إسبانيا على ملعب وانداميتروبوليتانو وانتهت بفوز الماتادور بنتيجة 6-1.

الأرجنتين إسبانيا كأس فيناليسيما
نرشح لكم
الاتحاد الإيراني: كأس العالم حدث دولي تابع لـ فيفا ولا يمكن لأحد إقصائنا ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026 تقرير: الأرجنتين ترفض إقامة مباراة كأس فيناليسيما في برنابيو تقرير: نقل كأس فيناليسيما من قطر إلى مدريد المنتخب العراقي لـ في الجول: إيران لم تنسحب رسميا.. واختيار البديل من صلاحيات فيفا منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني يلمح لانسحاب بلاده من كأس العالم 2026 العراق على أعتاب حل أزمة تأشيرات دخول المكسيك قبل الملحق العالمي رئيس الاتحاد الإسباني: من الصعب إقامة مباراة فيناليسيما بقطر.. قد تنقل لأوروبا
أخر الأخبار
الاتحاد الإيراني: كأس العالم حدث دولي تابع لـ فيفا ولا يمكن لأحد إقصائنا 5 دقيقة | أمريكا
بهدف رائع.. عبد القادر يسجل أول أهدافه ويعيد الكرمة العراقي للانتصارات محليا 13 دقيقة | الوطن العربي
بمشاركة نبيل عماد.. ضمك يقلب الطاولة على النجمة في الدوري السعودي 23 دقيقة | سعودي في الجول
كرة سلة - سبورتنج يتفوق على الأهلي.. وانتصار أصحاب الأرض في ربع نهائي الدوري 31 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة ربيعة.. العين يفوز على الوصل ويسترد صدارة الدوري الإماراتي 43 دقيقة | الوطن العربي
قائمة الزمالك - صبحي وشحاتة على رأس اختيارات معتمد جمال أمام أوتوهو الكونغولي ساعة | الكرة المصرية
أجندة المصري - البداية مع الزمالك والنهاية ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
بغياب حمدي ومشاركة أكرم.. الشمال يتفوق على الوكرة ويواصل الاقتراب من صدارة الدوري القطري ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525103/اجتماع-عاجل-لـ-الاتحاد-الأرجنتيني-لتحديد-ملعب-مباراة-الأرجنتين-وإسبانيا-في-كأس-فيناليسيما