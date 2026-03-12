أجندة الأهلي - البداية مع سيراميكا والنهاية ضد المصري.. وموعد القمة

أسفرت قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري عن بداية نارية للنادي الأهلي بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويتواجد الأهلي ضمن مجموعة مكونة من 7 فرق للمناسفة على لقب الدوري المصري.

ويبدأ الأهلي مبارياته بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى.

ويلعب حامل اللقب ضد سموحة في الجولة الثانية.

وسيحصل الأهلي على راحة "باي" في الجولة الثالثة.

فيما سيلعب ضد الزمالك في قمة الدوري بالجولة الخامسة.

ويلعب الأهلي ضد إنبي بالجولة السادسة، ويختتم مبارياته بمواجهة المصري بالجولة السابعة.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي في المرحلة النهائية كالتالي:

سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. يوم 5 أبريل على استاد المقاولون العرب.. في تمام الساعة الثامنة مساء

الأهلي × سموحة.. يوم 7 أبريل على استاد القاهرة .. في تمام الساعة الثامنة مساء

بيراميدز × الأهلي.. يوم 27 أبريل على استاد الدفاع الجوي.. في تمام الساعة الثامنة مساء

الزمالك × الأهلي.. يوم 1 مايو على استاد القاهرة.. في تمام الساعة الثامنة مساء

الأهلي × إنبي.. يوم 5 مايو على استاد القاهرة.. في تمام الساعة الثامنة مساء

المصري × الأهلي.. يوم 20 مايو على استاد برج العرب.