مصدر من اتحاد الكرة: اقتربنا من التوصل لاتفاق بشأن ودية منتخب مصر ضد السعودية

اقترب اتحاد الكرة المصري من التوصل لاتفاق مع نظيره السعودي بشأن المباراة الودية بين المنتخبين.

وألغي معسكر منتخب مصر في قطر بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة اقترب من التوصل لاتفاق مع نظيره السعودي على إقامة المباراة الودية بين المنتخبين في السعودية شهر مارس الجاري بعد إلغاء معسكر قطر".

وسبق أن كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "تم إبلاغ اتحاد الكرة بشكل شفهي بعدم إقامة معسكر منتخب مصر في قطر".

وأوضح المصدر "الأمر الآن في يد هاني أبو ريدة لحسم الخطة البديلة لإقامة المعسكر في مارس".

واختتم المصدر تصريحاته "هناك اتصالات مع التوأم حسام وإبراهيم حسن سواء إقامة المعسكر في القاهرة ومواجهة السعودية أو اللعب خارج مصر ضد منتخبين أوروبيين".

وأعلنت قطر في وقت سابق إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل كافة البطولات بدءا من الأحد 1 مارس وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف منافسات المسابقة بداية من اليوم الخميس بعد توقف بسبب الأحداث الراهنة من حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، عن اقتراب إقامة مباراة إسبانيا والأرجنتين في كأس فيناليسيما، في العاصمة مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتفاق مبدئي لإقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو بدلا من إقامتها في قطر.

وكان مقررًا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.