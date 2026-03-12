إيكيتيكي: لدي القدرة لأكون أفضل مهاجم في العالم

كشف هوجو إيكيتيكي لاعب ليفربول أنه لديه القدرة أن يكون أفضل مهاجم في العالم الفترة المقبلة.

وانضم المهاجم الفرنسي إلى ليفربول في الموسم الجاري قادما من إينتراخت فرانكفورت الألماني.

وقال إيكيتيكي في تصريحات لقناة TNT Sport الإنجليزية: "أعتقد أنني أستطيع أن أكون واحدا من أفضل المهاجمين في العالم، نعم، أرى أن لدي القدرة على ذلك، ما زال أمامي مجال للتطور، وعلي العمل أكثر والتقدم، لكنني في الوقت نفسه في المكان الذي أريده".

وواصل "عندما أنظر إلى فترتي في باريس سان جيرمان، لم تكن فترة رائعة بالنسبة لي، لكنها كانت ما أحتاجه في ذلك الوقت، تعلمت الكثير، وبصراحة أنا ممتن جدا لتواجدي هناك مع لاعبين كبار، وعندما أنظر إلى الماضي، لدي صورة رائعة يمكنني وضعها في منزلي، لأنني لعبت بجوار ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم، هذا أمر جميل ورائع".

وأردف "كان من الصعب بالنسبة لي أن أنزل إلى أرض الملعب وأفعل ما كان يفعله ميسي بالمستوى نفسه، لم أصل إلى هذا المستوى من قبل، وحتى الآن لم أصل إليه".

وعن فلوريان فيرتز لاعب ليفربول قال: "في هذا الفريق، هو اللاعب الذي أحب اللعب بجواره أكثر من غيره، أحب بقية اللاعبين أيضا، لكن كمهاجم، عندما يكون لديك لاعب رقم 10 يفهم كرة القدم بهذا الشكل ويريد أن يلعب الكرة نفسها التي تلعبها، فإن الأمور تصبح أسهل".

وكشف "نحتاج إلى الثبات في المستوى، وأن نكون جيدين في الأوقات التي يجب أن نكون فيها جيدين، لأن كرة القدم تعتمد على اللحظات، ويجب أن تكون في أفضل حالاتك في التوقيت الصحيح، الأمر مثير جدا، وأنا أتطلع حقا للفوز بـ الدوري الإنجليزي، وآمل أن ننجح في ذلك".

وأتم "أنا هنا، وعندما أقول إنني لا أخاف من أي شيء، فأنا لا أخشى الضغط أو توقعات الناس، في الحقيقة أنا أحب ذلك، أحب أن أكون هنا، ألعب المباريات، وأشارك في البطولات الكبرى، لطالما حلمت بأن أكون في هذا المكان، ألعب هذا النوع من المباريات، وفي ناد كبير، ولهذا قلت إنني لا أخاف، وما زلت أشعر بالأمر نفسه".

وخاض إيكيتيكي مع ليفربول الموسم الحالي 39 مباراة مسجلا 16 هدفا وصنع 6 آخرين.