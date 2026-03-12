قرعة الدوري - دياب: تمسكنا بهذا الأمر لتجنب أزمة الموسم الماضي

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، على أن الرابطة تمسكت بهذا الأمر لتجنب الأزمة التي حدثت في قرعة الموسم الماضي.

وتقام اليوم الخميس قرعة المرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وقال دياب على هامش القرعة: "تمسكنا بإجراء قرعة منفصلة للمرحلة النهائية تجنبا لأي لبس أو لغط حدث في قرعة الموسم الماضي، لأن هدفنا واحد وهو المنافسة العادلة بين جميع الفرق".

وأضاف "الفرق الأربعة الأولى في مرحلة التتويج لن يحصل أي فريق منهم على راحة (باي) في آخر جولتين وسيحدث ذلك أيضا مع الرباعي الأخير لمرحلة الهبوط".

