مؤتمر مدرب الجيش الملكي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيراميدز.. ونستحق التواجد بين الكبار

الخميس، 12 مارس 2026 - 21:15

كتب : FilGoal

ألكسندر سانتوس

شدد ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي على صعوبة مباراة فريقه ضد بيراميدز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة منتصف الليل صباح السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق كبير بحجم بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية وينافس على صدارة الدوري المصري. هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي الذهاب والإياب".

أخبار متعلقة:
تقرير: موتسيبي حاول كسب تعاطف المغرب بمعاقبة الأهلي عقب أحداث الجيش الملكي بيراميدز يكشف سبب غياب الكرتي عن مواجهة الجيش الملكي قائمة بيراميدز - غياب الكرتي وتواجد فاخوري وحمدان استعدادا لمواجهة الجيش الملكي مواجهة لبيراميدز قبل الجيش الملكي.. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات كأس مصر

وأضاف "مثل هذه المباريات غالبا ما تحسم بالتفاصيل الصغيرة داخل الملعب. تركيزنا منصب على أسلوب لعبنا وما عملنا عليه خلال التدريبات".

وتابع "نسعى لإظهار شخصية الفريق وتقديم مباراة قوية تعكس العمل الذي قمنا به. وصولنا إلى ربع النهائي جاء بعد مسار صعب في الأدوار السابقة".

وأتم تصريحاته "الجيش الملكي استحق التواجد بين أفضل 8 أندية في إفريقيا. مواجهة بيراميدز ستكون قوية أمام فريق من أبرز المرشحين للقب".

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الملكي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.

الجيش الملكي بيراميدز دوري ابطال إفريقيا
نرشح لكم
قمة الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في المرحلة النهائية والملعب أجندة الزمالك - البداية مع المصري والنهاية ضد سيراميكا كليوباترا 3 قمم متتالية.. مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز لـ الدوري المصري أجندة الأهلي - البداية مع سيراميكا والنهاية ضد المصري.. وموعد القمة مصدر من اتحاد الكرة: اقتربنا من التوصل لاتفاق بشأن ودية منتخب مصر ضد السعودية قرعة الدوري - دياب: تمسكنا بهذا الأمر لتجنب أزمة الموسم الماضي الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 للمرة الثانية.. سامي الشيشيني مديرا للكرة بالبنك الأهلي
أخر الأخبار
قمة الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في المرحلة النهائية والملعب 7 دقيقة | الدوري المصري
أجندة الزمالك - البداية مع المصري والنهاية ضد سيراميكا كليوباترا 20 دقيقة | الدوري المصري
3 قمم متتالية.. مواعيد مواجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز لـ الدوري المصري 33 دقيقة | الدوري المصري
أجندة الأهلي - البداية مع سيراميكا والنهاية ضد المصري.. وموعد القمة 44 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من اتحاد الكرة: اقتربنا من التوصل لاتفاق بشأن ودية منتخب مصر ضد السعودية 48 دقيقة | منتخب مصر
قرعة الدوري - دياب: تمسكنا بهذا الأمر لتجنب أزمة الموسم الماضي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب الجيش الملكي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيراميدز.. ونستحق التواجد بين الكبار ساعة | الكرة المصرية
ذا أثليتك تكشف موقف بيلينجهام في المشاركة أمام مانشستر سيتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525098/مؤتمر-مدرب-الجيش-الملكي-تنتظرنا-مهمة-صعبة-أمام-بيراميدز-ونستحق-التواجد-بين-الكبار