مؤتمر مدرب الجيش الملكي: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيراميدز.. ونستحق التواجد بين الكبار

شدد ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي على صعوبة مباراة فريقه ضد بيراميدز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة منتصف الليل صباح السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق كبير بحجم بيراميدز حامل لقب النسخة الماضية وينافس على صدارة الدوري المصري. هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراتي الذهاب والإياب".

وأضاف "مثل هذه المباريات غالبا ما تحسم بالتفاصيل الصغيرة داخل الملعب. تركيزنا منصب على أسلوب لعبنا وما عملنا عليه خلال التدريبات".

وتابع "نسعى لإظهار شخصية الفريق وتقديم مباراة قوية تعكس العمل الذي قمنا به. وصولنا إلى ربع النهائي جاء بعد مسار صعب في الأدوار السابقة".

وأتم تصريحاته "الجيش الملكي استحق التواجد بين أفضل 8 أندية في إفريقيا. مواجهة بيراميدز ستكون قوية أمام فريق من أبرز المرشحين للقب".

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الملكي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي.

الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمود مرعي - كريم حافظ.

الوسط: مهند لاشين - محمود عبد الحفيظ زلاكة - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان - باسكال فيري - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي.

الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - مروان حمدي - دودو الجباس.