ذا أثليتك تكشف موقف بيلينجهام في المشاركة أمام مانشستر سيتي

كشفت شبكة ذا أثليتك عن موقف جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، من المشاركة أمام مانشستر سيتي في مباراة الإياب بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب الاتحاد.

وغاب الدولي الإنجليزي عن لقاء الذهاب الذي حقق فيه ريال مدريد انتصارا كبيرا على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأوضح التقرير أن بيلينجهام لن يتمكن من المشاركة في مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا لعدم تعافيه من الإصابة.

ووفقا للتقرير، سيعود اللاعب الإنجليزي إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل، على أن يكون موعد عودته للمشاركة في مواجهة أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني يوم 22 مارس.

وكان اللاعب قد أصيب خلال مواجهة ريال مدريد ضد رايو فايكانو خلال الشوط الأول بالعضلة الخلفية.

ويعاني بيلينجهام من إصابة تجاوزت الشهر، وغاب بسببها عن العديد من المباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة آس أن لاعب الوسط الإنجليزي يتواجد منذ أيام في العاصمة الإنجليزية برفقة رئيس الجهاز الطبي نيكو ميهيتش، ضمن نظام الاستشارات الخارجية الذي يتبعه النادي في بعض الإصابات المعقدة.

وأكد النادي أن خطوة البحث عن رأي ثان ليست بطلب من اللاعب، بل تأتي بقرار من الإدارة الطبية عندما ترى أن ذلك قد يساعد في تحسين التشخيص وتقليص مدة الغياب.

