ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026

رحّب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة منتخب إيران في نهائيات كأس العالم 2026,

ويشارك منتخب إيران في المجموعة السابعة مع مصر وبلجيكا ونيوزيلندا في البطولة التي ستقام خلال شهر يونيو المقبل بكندا والمكسيك وأمريكا.

وتشن أمريكا حاليا حربا مع إسرائيل ضد إيران مما أدى لتكهنات بإمكانية عدم مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "منتخب إيران مُرحب به في كأس العالم، لكن لا أعتقد أن وجودهم هناك (إيران) مناسب، حفاظا على سلامتهم وحياتهم. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وكتب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر حسابه على إنستجرام: "هذا المساء، التقيت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاستعدادات لكأس العالم المقبل والحماس المتزايد مع اقتراب انطلاق البطولة بعد 93 يوما فقط".

"كما تحدثنا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة أن المنتخب الإيراني قد تأهل للمشاركة في كأس العالم 2026، خلال المناقشات أكد الرئيس ترام مرة أخرى أن المنتخب الإيراني مرحب به بالطبع للتنافس في البطولة"

"نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لجمع الناس معا الآن أكثر من أي وقت مضى، وأود أن أشكر ترامب على دعمه، حيث يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم".

وتقام مباريات المجموعة في أمريكا، مما يحتم على إيران السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت أمريكا قد أعلنت منع جماهير بعض الدول من السفر إليها من أجل حضور كأس العالم ومن ضمنها إيران.