نبيل عماد يقود تشكيل النجمة أمام ضمك بالدوري السعودي
الخميس، 12 مارس 2026 - 20:43
كتب : FilGoal
يقود نبيل عماد تشكيل نادي النجمة خلال مواجهة ضمك بالدوري السعودي.
ويلعب النجمة ضد ضمك بعد قليل ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.
وانضم نبيل عماد لصفوف النجمة خلال الانتقالات الشتوية قادما من الزمالك.
وجاء تشكيل النجمة كالتالي:
حراسة المرمى: فيكتور براغا
الدفاع: خالد السبيعي - سمير كايتانو - عبد العزيز الحربي - عبد الله الحوساوي
الوسط: ماجد دوران - نبيل عماد - جونزالو رودريجيز - بلال طوبة
الهجوم كاردوسو - لازارو.
ويحتل نادي ضمك المركز 15 في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يملك النجمة 8 نقاط فقط في المركز الأخير.
