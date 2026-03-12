نبيل عماد يقود تشكيل النجمة أمام ضمك بالدوري السعودي

الخميس، 12 مارس 2026 - 20:43

كتب : FilGoal

نبيل عماد - النجمة - الهلال

يقود نبيل عماد تشكيل نادي النجمة خلال مواجهة ضمك بالدوري السعودي.

ويلعب النجمة ضد ضمك بعد قليل ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

وانضم نبيل عماد لصفوف النجمة خلال الانتقالات الشتوية قادما من الزمالك.

أخبار متعلقة:
نبيل عماد: مباراة ضمك المقبلة حياة أو موت للفريقين بصافرة مصرية.. الهلال يحقق انتصارا كبيرا أمام النجمة بمشاركة نبيل عماد بني عبيد لـ في الجول: نطالب الزمالك بحق رعاية نبيل عماد في غياب نبيل عماد.. النصر يخطف الصدارة بخماسية ورونالدو يقترب خطوة من الـ1000

وجاء تشكيل النجمة كالتالي:

حراسة المرمى: فيكتور براغا

الدفاع: خالد السبيعي - سمير كايتانو - عبد العزيز الحربي - عبد الله الحوساوي

الوسط: ماجد دوران - نبيل عماد - جونزالو رودريجيز - بلال طوبة

الهجوم كاردوسو - لازارو.

ويحتل نادي ضمك المركز 15 في جدول ترتيب الدوري السعودي، فيما يملك النجمة 8 نقاط فقط في المركز الأخير.

الدوري السعودي النجمة نبيل عماد
نرشح لكم
بمشاركة نبيل عماد.. ضمك يقلب الطاولة على النجمة في الدوري السعودي الهلال يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية ناجحة تبرئة إيفان توني من تهمة الاحتفال البذيء مدير روما: لانس لم يطلب ضم سعود عبد الحميد بشكل نهائي الرياضية: مراعاة الأفضلية وتخفيف الضغط.. مقترحات الأندية السعودية لدوري الموسم المقبل تقرير يكشف موعد عودة رونالدو للمشاركة في المباريات مع النصر الرياضية: وكيل فينيسيوس يكشف حقيقة عرض أهلي جدة نادي الخليج: لم نطلب حكاما أجانب أمام النصر
أخر الأخبار
لابورتا: فونت يعمل على تدمير هيكلة برشلونة وهو الشخص الوحيد الذي يكذب 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الأوروبي – تعادل إيطالي وفوز أستون فيلا.. وإندريك يواصل تألقه مع ليون 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
إصابة إبراهيم الأسيوطي بقطع جزئي في الرباط الصليبي 25 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أحمد الشناوي: غياب جمهور الجيش الملكي فرصة علينا استغلالها 57 دقيقة | الكرة المصرية
دوري المؤتمر – ياسر يشارك في التعادل ضد ماينز.. ودفاع لارنكا يواصل صموده ساعة | الكرة الأوروبية
السد يعلن تأخر عودة مانشيني لأسباب عائلية ساعة | آسيا
مؤتمر يوريتشيتش: سنواجه أحد أبرز الأندية في دوري الأبطال.. وافتقدنا أصحاب الخبرات ساعة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة من توروب في اليوم الأول بتونس استعدادا للقاء الترجي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 3 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 4 الأهلي يعلن تفاصيل إصابة كريم فؤاد.. ودور الخبير الألماني
/articles/525095/نبيل-عماد-يقود-تشكيل-النجمة-أمام-ضمك-بالدوري-السعودي