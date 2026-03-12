دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تصل تونس استعدادا لمواجهة الترجي

الخميس، 12 مارس 2026 - 20:22

كتب : FilGoal

إمام عاشور - بعثة الأهلي

وصلت بعثة الأهلي إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم 15 مارس على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

ويترأس سيد عبد الحفيظ بعثة الأهلي التي غادرت إلى تونس الخميس استعدادا لمواجهة الترجي.

وستكون تلك البعثة الأولى التي يترأسها عبد الحفيظ في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا للأهلي.

بينما تلعب مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وضم يس توروب المدير الفني لفريق الأهلي 25 لاعبا بقائمته قبل السفر إلى تونس.

ويعود يلسين كامويش إلى قائمة الأهلي في رحلة الفريق المغادرة إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

وجاءت قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا - حمزة علاء.

الدفاع: ياسر إبراهيم - أحمد رمضان - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - محمد شكري - هادي رياض - أحمد عيد - عمرو الجزار - يوسف بلعمري.

الوسط: محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - طاهر محمد.

الهجوم: مروان عثمان - يلسين كامويش - محمد شريف.

