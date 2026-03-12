لامين يامال يغيب عن تدريبات برشلونة وشكوك حول مشاركته أمام إشبيلية

غاب لامين يامال نجم برشلونة عن تدريبات الفريق يوم الخميس لعدم الشعور بالراحة.

ويستعد برشلونة لمواجهة إشبيلية يوم الأحد المقبل في إطار الجولة 28 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.

وعانى لامين من بعض الإنزعاجات يوم الخميس بسبب ضغط المباريات الأمر الذي جعل فليك يعطيه راحة من التدريبات، حسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية.

وينتظر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية غدا الجمعة استعدادا لمواجهة إشبيلية.

وكشف التقرير أن اللاعب قد يغيب عن مواجهة إشبيلية المقبلة أو يشارك لبعض الدقائق في المباراة كإجراء احترازي.

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 37 مباراة مسجلا 20 هدفا وصنع 15 آخرين في مختلف المسابقات.

وحقق يامال مع برشلونة الدوري الإسباني مرتين، والسوبر الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة.