الهلال يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية ناجحة

أعلن نادي الهلال السعودي نجاح العملية الجراحية التي خضع لها لاعبه التركي يوسف أكتشيشيك.

وأفاد النادي "أجرى اللاعب يوسف أكتشيشيك عملية جراحية على موضع إصابته في عضلات أسفل البطن والتي تكللت بالنجاح".

وأجريت العملية ظهر الخميس في العاصمة الفرنسية باريس بالتنسيق مع الفريق الطبي بالنادي.

وسيفقد نادي الهلال خدمات مدافعه الدولي يوسف أكتشيشيك لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع بعد خضوعه لعملية جراحية.

وكان اللاعب صاحب الـ 20عامًا قد شارك بقميص الهلال خلال الموسم الجاري بـ17 مباراة سجل خلالها هدفًا.

وسيغيب أكتشيشيك عن مباريات الهلال المقبلة ضد كل من الفتح وأهلي جدة والتعاون والخلود والخليج.

وقد يعود اللاعب قبل نهاية هذا الموسم.