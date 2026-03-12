حمدي فتحي يغيب عن عودة الدوري القطري.. وأكرم توفيق على مقاعد البدلاء
الخميس، 12 مارس 2026 - 19:55
كتب : FilGoal
يغيب حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة عن مباراة فريقه ضد الشمال في عودة الدوري القطري.
ويلعب الوكرة ضد الشمال الذي يجلس على مقاعد بدلاءه أكرم توفيق.
ولم يعلن الوكرة سبب غياب حمدي فتحي.
وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف النشاط الرياضي بالدولة بداية من يوم الخميس 12 مارس.
وستعود المنافسات بعد إيقاف النشاط الرياضي منذ يوم 28 فبراير بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي امتدت ضرباتها لدول الخليج.
وسيعود الدوري ب 3 مباريات يوم الخميس بين كل من السيلية ضد الدحيل، والوكرة ضد الشمال، وقطر ضد الغرافة.
وكانت رابطة الدوري قد قررت تأجيل مباراتين من الجولة 17، بالإضافة إلى الجولة 18 والتي سيعود الدوري بها بشكل طبيعي.
