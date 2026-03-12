حمدي فتحي يغيب عن عودة الدوري القطري.. وأكرم توفيق على مقاعد البدلاء

الخميس، 12 مارس 2026 - 19:55

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة - العربي

يغيب حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة عن مباراة فريقه ضد الشمال في عودة الدوري القطري.

ويلعب الوكرة ضد الشمال الذي يجلس على مقاعد بدلاءه أكرم توفيق.

ولم يعلن الوكرة سبب غياب حمدي فتحي.

Image

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف النشاط الرياضي بالدولة بداية من يوم الخميس 12 مارس.

وستعود المنافسات بعد إيقاف النشاط الرياضي منذ يوم 28 فبراير بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران والتي امتدت ضرباتها لدول الخليج.

وسيعود الدوري ب 3 مباريات يوم الخميس بين كل من السيلية ضد الدحيل، والوكرة ضد الشمال، وقطر ضد الغرافة.

وكانت رابطة الدوري قد قررت تأجيل مباراتين من الجولة 17، بالإضافة إلى الجولة 18 والتي سيعود الدوري بها بشكل طبيعي.

أكرم توفيق الدوري القطري حمدي فتحي الوكرة الشمال
