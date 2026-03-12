ماركا: أربيلوا يتجه لإراحة 5 أساسيين أمام إلتشي

الخميس، 12 مارس 2026 - 19:36

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي

ذكرت جريدة ماركا أنه من المتوقع أن يمنح ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد راحة لـ5 لاعبين في لقاء إلتشي، تمهيدا لمواجهة الإياب ضد مانشستر سيتي.

ويلعب ريال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني يوم السبت، قبل أن يطير إلى إنجلترا لملاقاة سيتي يوم الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن أربيلوا قد لا يشرك كل من أنتونيو روديجر وترينت ألكسندر أرنولد وأورليان تشواميني وفيدي فالفيردي وتيبو كورتوا في التشكيل الأساسي ضد إلتشي.

أخبار متعلقة:
في المقابل، قد يشارك كل من أندري لونين، داني كارفاخال، فران جارسيا، جونزالو ومانويل أنخيل كأساسيين.

ويبدو أن ريال مدريد قد يظهر بشكل أقوى في ضد مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فربما يعود إليه 3 لاعبين مصابين.

ودخل ريال مدريد مباراة الذهاب بـ7 غيابات مؤثرة، ولكنه رغم ذلك انتصر بثلاثية نظيفة جعلته يضع قدما في ربع النهائي.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن هناك احتمالات لمشاركة كيليان مبابي وألفارو كاريراس ودافيد ألابا في مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن جود بيلينجهام لن يلحق بمباراة الثلاثاء المقبل.

في لقاء الذهاب، عاد إدواردو كامافينجا للفريق بعد غيابه عن مواجهة سلتا فيجو بسبب مشكلة في الأسنان.

وفيما تواصل غياب كيليان مبابي هداف الفريق بسبب الإصابة.

ولم يتواجد أيضا جود بيلينجهام، وإيدير ميليتاو، وداني سيبايوس، وديفيد ألابا، وألفارو كاريراس بسبب إصابات مختلفة.

كما غاب رودريجو بعد تأكد إصابته في الرباط الصليبي.

وقاد فيدي فالفيردي فريقه ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب سنتياجو برنابيو.

ليواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي مثلما تغلب عليه الموسم الماضي في الدور الملحق المؤهل لدور الـ16 ذهابا وإيابا.

وذلك قبل مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ريال مدريد مانشستر سيتي إلتشي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/525089/ماركا-أربيلوا-يتجه-لإراحة-5-أساسيين-أمام-إلتشي