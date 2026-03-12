الترجي يستعيد 3 مصابين قبل ملاقاة الأهلي

استعاد الترجي خدمات محمد أمين توجاي وفلوريان دانهو وكسيلة بوعالية قبل ملاقاة الأهلي يوم الأحد المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت شبكة نسمة سبور التونسية أن الثلاثي شارك في التدريبات الجماعية للترجي بعد التعافي من الإصابات المختلفة.

وبحسب تقارير تونسية أخرى يجري الترجي محاولات مكثفة لتجهيز الثنائي جاك ديارا ومحمد دراجر لخوض مباراة الذهاب أمام الأهلي.

وأوضحت التقارير أن الثنائي يتدرب بشكل منفرد واقترب من دخول التدريبات الجماعية.

قبل ساعات، غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

ونفدت تذاكر مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

إضافة إلى ذلك، قرر نادي الترجي التونسي فتح مدرجات ملعب التدريبات أمام الجماهير قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.