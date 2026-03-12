الترجي يستعيد 3 مصابين قبل ملاقاة الأهلي

الخميس، 12 مارس 2026 - 17:55

كتب : FilGoal

الأهلي - الترجي - إمام عاشور

استعاد الترجي خدمات محمد أمين توجاي وفلوريان دانهو وكسيلة بوعالية قبل ملاقاة الأهلي يوم الأحد المقبل.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضحت شبكة نسمة سبور التونسية أن الثلاثي شارك في التدريبات الجماعية للترجي بعد التعافي من الإصابات المختلفة.

أخبار متعلقة:
قائمة الأهلي - كامويش ضمن 25 لاعبا في رحلة تونس استعدادا لمواجهة الترجي منافس الأهلي - محاولات مكثفة لتجهيز ثنائي الترجي أمام الأهلي نفاد تذاكر لقاء الترجي ضد الأهلي بعد ساعات من طرحها دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تطير إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي

وبحسب تقارير تونسية أخرى يجري الترجي محاولات مكثفة لتجهيز الثنائي جاك ديارا ومحمد دراجر لخوض مباراة الذهاب أمام الأهلي.

وأوضحت التقارير أن الثنائي يتدرب بشكل منفرد واقترب من دخول التدريبات الجماعية.

قبل ساعات، غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي.

ونفدت تذاكر مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

إضافة إلى ذلك، قرر نادي الترجي التونسي فتح مدرجات ملعب التدريبات أمام الجماهير قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

الترجي الأهلي
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - بعثة الأهلي تطير إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي قائمة الأهلي - كامويش ضمن 25 لاعبا في رحلة تونس استعدادا لمواجهة الترجي في الجول يكشف موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري.. والأقرب لختام المسابقة مواعيد مباريات الخميس 12 مارس 2026.. قرعة الدوري المصري وثمانية محترفين خبر في الجول - الأهلي يطلب تحكيم أجنبي لمباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري.. وموقف الرابطة محامي الشناوي يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعين بنشر أخبار كاذبة عنه الدوري المصري - تعرف على الترتيب بالكامل بعد خطف إنبي بطاقة مجموعة اللقب أحمد فتحي: الشريعي وعد لاعبي إنبي بمكافآت كبيرة للفوز على الزمالك
أخر الأخبار
الترجي يستعيد 3 مصابين قبل ملاقاة الأهلي 24 دقيقة | الدوري المصري
ردا على وعود فونت.. وكيلة هالاند: لا تواصل مع برشلونة أو أي مرشح لرئاسته 51 دقيقة | الدوري الإسباني
نايف أكرد يكشف: الألم رافقني لشهور والعملية الجراحية كانت حتمية ساعة | الكرة الإفريقية
أثليتك: ثلاثي ريال مدريد قد يعود أمام مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تبرئة إيفان توني من تهمة الاحتفال البذيء ساعة | سعودي في الجول
مدير روما: لانس لم يطلب ضم سعود عبد الحميد بشكل نهائي 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: الأرجنتين ترفض إقامة مباراة كأس فيناليسيما في برنابيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مستغلا علاقته بـ ساني وجوندوجان.. جالاتا سراي يرغب في ضم برناردو سيلفا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525087/الترجي-يستعيد-3-مصابين-قبل-ملاقاة-الأهلي