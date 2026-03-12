ردا على وعود فونت.. وكيلة هالاند: لا تواصل مع برشلونة أو أي مرشح لرئاسته

ردت رافاييلا بيمينتا وكيلة إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي على الوعود التي أطلقها فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة بإمكانية التعاقد مع الدولي النرويجي.

وقالت بيمينتا في تصريحات لبرنانج إل شيرنجيتو: "لقد قلت كثيرًا أننا نكن احترامًا كبيرًا لبرشلونة، لكن لم يكن هناك أي تواصل لا مع إرلينج هالاند ولا معي، ولا مع إدارة برشلونة أو أي مرشح لرئاسته حول أي صفقة محتملة".

وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، هالاند جدد عقده مع سيتي قبل عدة أشهر، وهو سعيد جدا في مانشستر سيتي، وكل شيء يسير على ما يرام".

وأتمت وكيلة هالاند "ليس هناك ما يستدعي الحديث عن أي انتقال طالما أن الوضع الحالي في مانشستر سيتي جيد جدًا".

ويمتد عقد هالاند مع سيتي حتى صيف 2034.

فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة وعد بالتعاقد مع هالاند أثناء حملته الانتخابية.

ويتنافس الثنائي جوان لابورتا، وفيكتور فونت على رئاسة برشلونة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وتقام انتخابات برشلونة يوم الأحد المقبل.