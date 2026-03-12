ردا على وعود فونت.. وكيلة هالاند: لا تواصل مع برشلونة أو أي مرشح لرئاسته

الخميس، 12 مارس 2026 - 17:28

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي

ردت رافاييلا بيمينتا وكيلة إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي على الوعود التي أطلقها فيكتور فونت المرشح لرئاسة نادي برشلونة بإمكانية التعاقد مع الدولي النرويجي.

وقالت بيمينتا في تصريحات لبرنانج إل شيرنجيتو: "لقد قلت كثيرًا أننا نكن احترامًا كبيرًا لبرشلونة، لكن لم يكن هناك أي تواصل لا مع إرلينج هالاند ولا معي، ولا مع إدارة برشلونة أو أي مرشح لرئاسته حول أي صفقة محتملة".

وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، هالاند جدد عقده مع سيتي قبل عدة أشهر، وهو سعيد جدا في مانشستر سيتي، وكل شيء يسير على ما يرام".

أخبار متعلقة:
لابورتا: تصريحات تشافي أحزنتني.. وفليك يحقق الانتصارات بنفس اللاعبين الذين خسروا معه صدام انتخابي في برشلونة.. لابورتا يتهم فونت بتشويه سمعة النادي لابورتا: لا تعاقدات جديدة في الصيف إلا إذا وجدنا اللاعب المناسب تأكد جاهزية هالاند لمواجهة ريال مدريد الثانية على التوالي.. حمزة عبد الكريم في قائمة شباب برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا

وأتمت وكيلة هالاند "ليس هناك ما يستدعي الحديث عن أي انتقال طالما أن الوضع الحالي في مانشستر سيتي جيد جدًا".

ويمتد عقد هالاند مع سيتي حتى صيف 2034.

فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة وعد بالتعاقد مع هالاند أثناء حملته الانتخابية.

ويتنافس الثنائي جوان لابورتا، وفيكتور فونت على رئاسة برشلونة خلال الدورة الانتخابية المقبلة.

وتقام انتخابات برشلونة يوم الأحد المقبل.

برشلونة مانشستر سيتي إرلينج هالاند فيكتور فونت
نرشح لكم
ماركا: رودري وتونالي على رادار ريال مدريد فالفيردي: فينيسيوس سألني إذا ما كنت أريد تسديد ركلة الجزاء.. وهذا يحدث في كرة القدم الثانية على التوالي.. حمزة عبد الكريم في قائمة شباب برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا الرياضية: وكيل فينيسيوس يكشف حقيقة عرض أهلي جدة موندو ديبورتيفو: جافي قد يظهر مع برشلونة أمام إشبيلية جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول تيباس يرد على تشافي: لا صحة لموافقة الليجا على عودة ميسي
أخر الأخبار
الترجي يستعيد 3 مصابين قبل ملاقاة الأهلي 8 دقيقة | الدوري المصري
ردا على وعود فونت.. وكيلة هالاند: لا تواصل مع برشلونة أو أي مرشح لرئاسته 35 دقيقة | الدوري الإسباني
نايف أكرد يكشف: الألم رافقني لشهور والعملية الجراحية كانت حتمية 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
أثليتك: ثلاثي ريال مدريد قد يعود أمام مانشستر سيتي ساعة | دوري أبطال أوروبا
تبرئة إيفان توني من تهمة الاحتفال البذيء ساعة | سعودي في الجول
مدير روما: لانس لم يطلب ضم سعود عبد الحميد بشكل نهائي 2 ساعة | سعودي في الجول
تقرير: الأرجنتين ترفض إقامة مباراة كأس فيناليسيما في برنابيو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مستغلا علاقته بـ ساني وجوندوجان.. جالاتا سراي يرغب في ضم برناردو سيلفا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525086/ردا-على-وعود-فونت-وكيلة-هالاند-لا-تواصل-مع-برشلونة-أو-أي-مرشح-لرئاسته